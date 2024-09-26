Denizli'de Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Projesinin Kapanış Toplantısı Yapıldı

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İş Gücü İçin Teşvik Edilmesi Projesinin kapanış toplantısı, kalabalık bir katılımla yapıldı. Projedeki eğitimleri tamamlayan kursiyerler sertifikalarına kavuşurken, kentteki potansiyel iş gücünün teknolojik becerilerinin arttırılması ile Denizli'de Endüstri 4.0'ın verimliliğine katkı sağlayacak önemli bir adım atıldı.

Avrupa Birliği'nin Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (FoW) kapsamında, Denizli Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İş Gücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi'nin kapanış toplantısı, yoğun bir katılımla yapıldı. Anemon Otel'deki toplantının başında Pamukkale Teknokent Genel Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ovalı, Geleceğin Meslekleri ve Endüstri 4.0 Yol Haritası ile Endüstri 4.0 ve İnovasyon konulu sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ovalı, dijitalleşmenin hayatımızın bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek hem endüstriyel hem de sosyal alandaki dijitalleşmenin nasıl olması gerektiği, özellikle de dijitalleşmede izlenmesi gereken doğru yol ve metot ile atılması gereken adımları anlattı. Ovalı, sunumunun sonunda Denizli'nin Endüstri 4.0 Yol Haritası'nı belirlemek için yaptıkları anket sonuçlarını ve buna göre yapılacak eylem planlarını da aktardı.

Proje Koordinatörü Sıdıka Arıkan, konuşmasında, gelecekte hızla büyümesi beklenen mesleklerden ilkinin veri analistliği, hemen sonrasındakilerin ise bilgisayar programcılığı ile bilgi güvenliği analistliği olduğuna dikkat çekti. Arıkan, "Bu amaçla, istenilen nitelikte iş gücüne ulaşabilmek adına bir dizi eğitim planladık ve büyük ilgi gördü; teşekkür ederiz. Bugün de oldukça kalabalığız, sizlere de teşekkür ederiz. Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda beceri ve yeterliliklerini geliştirmeyi ve uyarlamayı hedefleyen en az yarısı kadın üniversite öğrencisi veya mezunu ya da meslek lisesi mezunu nitelikli işsizler ile çalışanlardan oluşan yarısı kadın 40 kişiyi hedefledik 24'ü kadın 40 kişiye eğitim verdik. DTO olarak, İstatistiksel Veri Analizi Programları konusunda Denizli OSB ve GESİFED üyesi işletmelerin çalışanlarından yarısı kadın 40 kişiyi hedeflemiştik, 25'i kadın 41 kişi bu eğitimi aldı. İstihdam edilebilirliği artırmak için de 480 saatlik Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitimleri ile 60 saatlik İstatistiksel Data Analizi Eğitimleri düzenledik. DTO, Denizli OSB ve GESİFED üyesi işletmelerin temsilcileri ile işverenlerin de yer aldığı yarısı kadın 150 kişiyi hedefleyerek, kapasite geliştirmek ve farkındalık artırmak amacıyla, Geleceğin Meslekleri Seminerleri adı altında 8 seminer gerçekleştirdik ve bunlara 116'sı kadın 215 kişi katıldı; gelecek hafta 9'uncu ve son seminerimizle bu süreci tamamlayacağız. Kurumlar arası ilişkileri geliştirmek ve bilgi üretimi için kurum ziyaretleri ile analizlerimiz oldu. Denizli İçin Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Çalıştayı'nı yaptık ve Denizli Endüstri 4.0 Yol Haritası'nı hazırladık. 10 kurumu ziyaret ederek 60 kişinin katıldığı geniş kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdik. Hedefimize ulaştık. Bize imkanı sunan, her konuda her zaman ilgi ve desteklerini bizden esirgemeyen Denizli Ticaret Odası Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.

Proje Uzmanı Biyomedikal Mühendisi İrem Kırlı ise projenin ayrıntıları, işleyiş süreci ve sonuçlarına dair katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya konuşmacılar ile panelistlerin yanı sıra DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu (KGK) Başkanı Ayla Taşçıoğlu ile KGK üyeleri, TOBB Denizli Genç Girişimciler İl İcra Kurulu (GGK) Başkanı Bekir Çakır ile GGK üyeleri, Denizli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Daşcı, Denizli İŞKUR Şube Müdürü Sedat Çolmon, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Denizli Merkez Müdürü Dr. Aziz Acar, Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, Denizli OSB Mesleki Eğitim Merkezi (DOSTEM) ve Denizli OSB Sanayicileri Vakfı Müdürü Hakkı Öztürker, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ARGE ve Organizasyon Şubesi Müdürü Şadiye Baykent, Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği Başkanı İnşaat Mühendisi Sait Yalçın, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, GESİFED Genel Sekreteri Cahide Fenli Akman, Denizli Sanayi Odası (DSO) İhracat İşlemleri ve Teşvikler Uzmanı Aslı Öztürk ile DSO Proje ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı Buse Atabay, iş ve meslek danışmanları ile kurumlarla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, proje kapsamındaki eğitimciler ile kursiyerlerin de yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

DTO ve iştiraki Denizli Avrupa İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İş Gücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi'ni, ortağı Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ile paydaşlardan Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ve Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü (Denizli İŞKUR) ile yürüttü.

Program, eğitimlerde yer alanlara katılım sertifikalarının takdim edilmesi ve toplu halde etkinliğin anısına fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, proje eğitimlerinde PAÜSEM Eğitmeni olarak görev alan Pamukkale Üniversitesi'nin akademisyenlerinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar İplikçi, Doç. Dr. Uğur Akkoç, Doç. Dr. Dilek Durusu Çiftçi, Dr. Veli Rıza Kalfa, Öğretim Görevlisi Dr. Melda Gölemezli, Öğretim Görevlisi Mustafa Onur Kaçaroğlu, Öğretim Görevlisi Erkan Yeşil, Arşiv Görevlileri Cemal Öztürk ve Çağın Karul, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

"Oldukça verimli güzel işler ile projelere imza atiyoruz"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, güzel bir işe daha imza attıklarını belirterek ekibini ve emek veren herkesi kutladı. Başkan Erdoğan, "Gelecekteki mesleklerde istihdam edilecek çalışanların; yenilikçi özellikleri yüksek, problem çözme odaklı, görsel kabiliyeti ile bilişim yeteneği bulunanlar olması beklenmektedir. Biz de işte bu nitelikteki iş gücünü sağlamak adına bu projemiz ve eğitimlerimizle, bu anlamda önemli bir adım attık. Bu projemizle, cinsiyet eşitliğini de göz önünde bulundurarak Denizli iş gücü piyasasının geleceğin insana yakışır işlerine hazırlanmasını amaçladık. İşsizlerimiz ile çalışanlarımızın bilişsel yeterliliklerinin artırılmasına yönelik ücretsiz özel eğitimler verdik. Mevcut ve potansiyel iş gücünün teknolojik becerilerinin arttırılmasını sağladık; bu durum Denizli'de Endüstri 4.0'ın verimliliğine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Emeği olan, bir projeyi daha alnın akıyla, başarıyla tamamlayan ekibimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Denizli ABİGEM ve Denizli Teknik Tekstil Merkezi'miz gibi birçok projede tüm Türkiye'ye hizmet veren önemli değerlere sahip olmak bizleri her zaman gururlandırıyor" dedi.

Pamukkale Üniversitesi'nin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Hanife Akın, eğitimlerin dört ay sürdüğünü, aldığı kurslardan ve kursiyerlere katkısından çok memnun kaldığını belirtti; Denizli Ticaret Odası'na teşekkür etti.

Kursiyerlerden Derya Solak, aldığı kurslar sonrasında elektronik ticaret (e-ticaret) alanında şirket kurmayı planladığını söyledi. Solak, "Öncelikle bu kursu düzenledikleri için Denizli Ticaret Odası'na teşekkür ederim. Özellikle e-ticaret alanında eğitim almak istemiştim. Çok güzel dersler vardı ve çok faydalı oldu. Şimdi e-ticaret alanında bir şirket kurmayı düşünüyorum" dedi.

Yağız Ergen de eğitimler sayesinde özgeçmişine yeni beceriler eklediğini dile getirdi. Ergen, "Kurslara katılmadan önce, programlamaya dair pek bilgim yoktu. Şu anda ise programlama üzerine yoğunlaştım ve bu sayede kendime kariyer planı çizdim. Bu yolda ilerlemeye devam ediyorum. Ticaret Odamıza ve eğitimleri veren hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursiyer Gülfer Sude Dağcı ise "Veri analizi ve görüntü işleme konusunda daha donanımlı bir birey haline gelmeyi istiyordum. Kurslara katılarak her iki konuda da çok ciddi kazanımlar elde ettim. Oldukça verimli geçen eğitimler için Denizli Ticaret Odası'na teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ