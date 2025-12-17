DSO'nun uluslararası başarısı takdir topladı

Denizli Sanayi Odası (DSO), iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Gerçekleşen kapsamlı toplantıda, Denizlili sanayiciler ve çevre illerin Oda/Borsa Başkanları ile bir araya gelinerek bölgesel ekonomik iş birliği imkanları ve sektörün güncel beklentileri masaya yatırıldı.

Türkiye ekonomisinin üretim üssü Denizli, önemli bir ekonomi buluşmasına ev sahipliği yaptı. Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizlili sanayiciler ve çevre illerin oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldi. DSO hizmet binasında yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda; sanayi ve ticaretin mevcut durumu, küresel rekabet koşulları, finansmana erişim, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve bölgesel iş birliği olanakları kapsamlı şekilde ele alındı. Denizli iş dünyasının ortak beklentilerinin doğrudan dile getirildiği önemli bir istişare platformu oldu.

Türkiye ekonomisinin üretim üssü Denizli'de düzenlenen programın yürütücülüğünü DSO Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu üstlendi. Konyalıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, istişare kültürünün önemine dikkat çekerek; "Denizli sanayisinin gücü, ortak akıl ve birliktelikten geliyor. Bugün burada dile getirilecek her görüş, üretim ve kalkınma yolculuğumuza katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

DSO Başkanı Kasapoğlu: "Birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO'nun köklü kurumsal yapısına ve son yıllarda hayata geçirilen dönüşüm hamlelerine dikkat çekti.

Katılımcı yönetim anlayışıyla oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, aktif komisyonlar ve artan üye sayısıyla DSO'nun sanayicilerin ortak aklını temsil ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Zorlu ekonomik koşullara rağmen üretimden vazgeçmiyoruz. Planlıyor, inşa ediyor ve uyguluyoruz" dedi.

"Yeni kurullar, yeni vizyon: Odamızda katılımcı yönetim dönemi"

DSO'nun güçlü bir kurumsal geçmişe sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, son üç yılda hayata geçirilen yapısal dönüşümle bu birikimin daha ileri taşındığını ifade etti. İlk kez oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu başta olmak üzere, Yönetim Kurulu, Meclis, komisyonlar ve tüm kurulların bu süreci birlikte inşa ettiğini belirten Kasapoğlu, "Bu birliktelik, Odamızda yeni ve gelişkin bir perspektifin mayasını oluşturdu. Üye sayımızı 2 bin 100'e yükselttik" dedi.

TOBB camiasını büyük bir aile olarak tanımlayan Kasapoğlu, hizmetlerde yarışmanın kaliteyi artırdığına dikkat çekerek, "TOBB ve ona bağlı Odalar, etki alanlarını genişlettikçe; istihdamdan eğitime, finansmandan uluslararası ağlara kadar birçok alanda toplumsal fayda üreten kalıcı sonuçlara imza atıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Kasapoğlu, TOBB camiasının bir aile olduğunu vurgulayarak, bu ailenin parçası olmanın heyecanını ve hizmetlerde yarışmanın geliştiriciliğini dile getirdi: "TOBB ve ona bağlı Odalarımız etki alanını genişlettikçe, hizmet kalitesini yükseltip çeşitliliğini artırdıkça tüm toplumun ortak yararına kalıcı sonuçlar yaratıyor. İstihdam ve işsizlik, alternatif finansman kaynakları yaratımı, eğitim sektörüne her aşamasında verilen destekler, uluslararası alanda güçlendirilen ağlar, sanayimiz için lobi faaliyetleri, sektörlerimiz için iyileştirme faaliyetleri ve yeni nesil hizmetler gibi birçok alanda yol gösterici, yol açıcı roller oynuyoruz. Müşterek toplantılar, şura toplantıları eliyle sanayicilerimizin sorunlarını doğrudan aktarma ve çözümlere aracılık etme fırsatı yakalıyoruz."

DSO'nun uluslararası başarısı takdir topladı

Kasapoğlu, DSO'nun uluslararası arenadaki başarılarına da değinerek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile üç ay önce Avustralya'da düzenlenen Dünya Odalar Kongresi'nde birlikte olduklarını hatırlattı ve Odanın "yeşil dönüşüm" kategorisinde temiz üretim çalışmasıyla finale kalarak dünya sahnesinde temsil edilmesinden duydukları gururu dile getirdi.

Kasapoğlu ayrıca, Denizli Sanayi Odası'nın Dünya Odalar Kongresinde yeşil dönüşüm kategorisinde finale kalarak Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini hatırlattı.

Teşvik Ofisi, Eğitim Akademisi, Model Fabrika, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Verimlilik Merkezi gibi yapılarla DSO'nun sanayicilere yeni nesil hizmetler sunduğunu belirten Kasapoğlu, bu çalışmaların Denizli sanayisine önemli bir dinamizm kazandırdığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu; "DSO Türkiye'ye örnek bir oda"

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli'ye 18. kez geldiğini belirterek, Denizli Sanayi Odası'nın kurumsal yapısı, hizmet kalitesi ve vizyoner yaklaşımıyla Türkiye genelinde örnek gösterilen odalardan biri olduğunu vurguladı. "Beş yıldızlı Oda olmak bir unvan değil, sürekli gelişim sürecidir" diyen Hisarcıklıoğlu, DSO'nun dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında somut ve ölçülebilir başarılar elde ettiğini ifade etti. Denizli'nin en çok dijitalleşen şehirler arasında yer aldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Yarışması'nda yeşil dönüşüm alanında DSO'nun dünyanın ilk üç Odası arasına girmesinin büyük bir uluslararası başarı olduğunu söyledi.

KOBİ'lere finansman, iş dünyasına umut mesajı

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin finansmana erişiminin iş dünyasının en önemli sorunları arasında yer aldığını belirtti. Kredi Garanti Fonu ve Nefes Kredileri aracılığıyla Denizli'de yüzlerce firmanın desteklendiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "İş insanı umutsuz olamaz" diyerek reel sektöre moral verdi.

"Denizli'nin talepleri Ankara'da güçlü şekilde duyuluyor"

Denizli iş dünyasından gelen taleplerin Ankara'da ilgili bakanlıklar nezdinde birebir aktarıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu aracılığıyla Denizli'nin sesinin güçlü şekilde duyurulduğunu söyledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Hisarcıklıoğlu, üretim ve kalkınma için ortak akıl çağrısında bulundu.