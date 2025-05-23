DSO Başkanı Kasapoğlu; 'Kredi Garanti Fonu adımı reel sektör açısından olumlu bir gelişme'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şürası, bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenecek toplantıya, ekonomiyle ilgili bakanların yanı sıra ülke genelindeki Oda ve Borsa Başkanları da katılım sağlayacak. Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu da bu toplantıda yer alacak.

Ekonomi yönetimi ile reel sektörün buluşacağı toplantıda, üretimden ihracata, finansmandan istihdama kadar çok sayıda yapısal ve güncel sorun dile getirilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliği yapacağı toplantıda, ekonomik sorunlar doğrudan ilgili bakanlara aktarılacak. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, ekonomide yaşanan sorunların geniş kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği toplantıda, Denizli sanayisinin karşı karşıya olduğu temel sorunları ve çözüm önerilerini detaylı bir dosya ile sunacak. Üretim maliyetlerindeki artış, baskılanan kur ve finansmana erişim Başkan Kasapoğlu'nun dosyasındaki ilk başlıklar olacak. Yüksek faiz oranlarının üretim üzerinde oluşturduğu baskının altını çizecek olan Kasapoğlu, reel sektörün mevcut şartlarda ciddi zorluklar yaşadığını aktaracak.

Kasapoğlu'nun sunumunda ayrıca, sanayi istihdamında yaşanan kayıplar, kapasite kullanım oranlarındaki düşüş ve yatırımlarda duraklama gibi yapısal sorunlar da yer alacak. Bu düşünce ile sanayinin içinde bulunduğu dar boğazdan çıkabilmesi için kredi büyüme sınırının sanayi şirketleri için esnetilmesi, hatta bu şirketlerin istisna tutulması talep edilecek. İmalat sanayinde, emek yoğun sektörler başta olmak üzere sektörel teşvikler ve sanayi istihdamını destekleyecek, çalışan odaklı destek mekanizmaları da Kasapoğlu'nun önerileri arasında bulunuyor.

"Kredi Garanti Fonu adımı reel sektör açısından olumlu bir gelişme"

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) yeniden devreye alınacağına dair açıklamasını da değerlendirerek, bu adımın reel sektör için önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, "KOBİ'lerimizin ve sanayi işletmelerimizin son dönemde artan finansman maliyetleri karşısında zorlandığını yerinde gözlemliyoruz. KGF'nin yeniden devreye alınacağı yönündeki açıklama; üretimin, istihdamın ve ihracatın desteklenmesi açısından çok kıymetli bir adım" diye konuştu.

Özellikle yüksek faiz oranları ve sınırlı kredi büyümesi nedeniyle birçok sanayi işletmesinin ayakta durmakta zorlandığını vurgulayan Kasapoğlu, "Uygun şartlarda finansmana erişim olmadan reel sektörün çarkları dönemez. Kredi Garanti Fonu'nun yeniden etkin şekilde devreye alınması, üretim kabiliyetimizi canlı tutmakla kalmayacak, yatırım iştahının artmasına, kapasite kullanım oranlarının yükselmesine ve istihdamın korunmasına da katkı sağlayacak. Bu adım, Türkiye ekonomisinin temel direği olan reel sektörün güçlendirilmesi adına güven aşılar" dedi. - DENİZLİ