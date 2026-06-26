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Domaniç'te ahududu üretim alanlarında saha kontrolleri yapıldı

Domaniç'te ahududu üretim alanlarında saha kontrolleri yapıldı
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Kütahya Domaniç'te İyi Tarım Uygulamaları kapsamında ahududu üretim alanlarında saha kontrolleri yapıldı, yaban hayvanlarına karşı elektrikli tel çit sistemi için ölçümler alındı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, Kütahya ili Domaniç ilçesine bağlı Safa Köyü'nde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında ahududu üretim alanlarında saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında üretim parselleri yerinde incelenirken, yaban hayvanlarının zararlı etkilerine karşı planlanan elektrikli tel çit sistemi için de ölçüm çalışmaları yapıldı. Denetimlerin, üretimde kaliteyi artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek amacıyla sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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