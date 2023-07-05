Dolardaki Artış Asgari Ücreti Eritti, Memur ve Emekliler Mağdur

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, doların değer artışı nedeniyle asgari ücretin yüzde 10 azaldığını ve memur ile emeklilerin düşük gösterilen enflasyon nedeniyle hak ettiklerinin altında maaş alacaklarını belirtti. İlgezdi, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini eleştirerek, memur ve emeklilerin haklarının gasp edildiğini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Dolardaki değer artışı yüzünden asgari ücret, daha alınmadan yüzde 10 azaldı. Emekli ve memur ise iktidarın makyajlı rakamlarla düşük gösterdiği enflasyon yüzünden hak ettiğinin çok altında maaş alacak" dedi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yıllık enflasyonu yüzde 108,58 açıklamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise yıllık enflasyonu yüzde 38,21 olarak duyurdu.

Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre memur ve emeklilerin zam oranının refah payı hariç yüzde 19,77 olduğunu hatırlatan İlgezdi, "ENAG'a göre enflasyonu yüzde 70 az açıklayan TUİK, tüm memur ve emeklilerin haklarını gasp etmektedir" dedi.

"Dolardaki değer artışı yüzünden asgari ücret, daha alınmadan yüzde 10 azaldı. Emekli ve memur ise iktidarın makyajlı rakamlarla düşük gösterdiği enflasyon yüzünden hak ettiğinin çok altında maaş alacak" diye İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Asgari ücretli çalışanlar daha zamlı maaşlarını almadılar, ama şimdiden doların artışı yüzünden maaşları yüzde 10 eridi. Gelen zamları ise saymıyorum bile. Dolar kurundaki sert yükseliş, zamlı asgari ücreti eritti. Asgari ücretli vatandaşlarımız daha maaşını alamamışken eline geçecek para, dolar karşısında yüzde 10 kayıp yaşadı. Sene başında 455 dolar olan ve sonrasında 360 dolara kadar gerileyen net asgari ücret, yeni rakamın açıklandığı 20 Haziran tarihindeki kurla 482 dolara yükselmişti.

Ancak 20 Haziran tarihinde 23,57 olan dolar/TL kuru bugün itibariyle 26 seviyesine çıkınca asgari ücret, dolar bazında 438,5 seviyesine kadar geriledi. Oysaki eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçim öncesinde katıldığı bir televizyon programında, 'Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz, aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır' ifadelerini kullanmıştı. Ancak sonuç maalesef ki ortada.

Şimdi ise enflasyonu 38,21 açıklayan iktidarın memur ve emeklilere açıklayacağı maaş artışının endişesindeyiz. Dolar kurundaki yükselişin, bu maaş zamlarını da daha vatandaşın cebine girmeden eriteceği ortadadır. Böyle giderse ne asgari ücretli vatandaşlarımız ne de memur ve emeklilerimiz yine nefes alamayacak."