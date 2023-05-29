Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı ve 20,0620 seviyelerinden işlem görüyor. ABD'deki borç limiti krizinde taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığına yönelik açıklamalar risk iştahını artırırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.