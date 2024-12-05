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FED'in açıklamaları sonrası dolar hareketlendi

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Dolar/TL, güne 34,7510 seviyesinden işlem görerek önceki kapanışın hafif üstüne çıktı. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası risk iştahı arttı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,7510 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 34,7280'den tamamladı.
Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,7510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 36,7080'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 44,2050'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 106,2 seviyesinde bulunuyor.

İYİMSERLİĞE KATKI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD'de açıklanan veriler ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği güçlendirirken Powell'ın ekonominin iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını açıklaması piyasalarda risk iştahını besledi.

"GERGİNLİK OLMAYACAK" SİNYALİ

Powell'ın, ABD'de Başkan seçilen Donald Trump ve oluşturacağı kabine ile gerginlik yaşanmasını beklemediğine dair açıklamaları seçim sonrasında başlayan Fed-Trump olası uyumsuzluğunun oluşturduğu soru işaretlerini bir nebze giderirken Powell faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.

Powell'ın konuşmasının ardından bankanın bu ay faiz indirimine gideceği ihtimali kuvvetlenirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.

Öte yandan yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin destek, 107 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

FED'in açıklamaları sonrası dolar hareketlendi
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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