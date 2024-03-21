Üye Girişi
Haberler

Dolar/TL değer kazancıyla başladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 yükselişle 32,4230'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,9 yükselişle 35,4590, sterlin/TL 0,5 artışla 41,4690'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,2 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini koruması varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan, analistler, yurt dışında da gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Bugün TCMB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,4230 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 azalışla 32,2170'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 yükselişle 32,4230'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 yükselişle 35,4590, sterlin/TL 0,5 artışla 41,4690'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,2 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini koruması varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Öte yandan, analistler, yurt dışında da gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Bugün TCMB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fed Finans Ekonomi Haberler

500

Yorumlar (2)

BirVarmışBirYokmuş:

Siyasi partiler face, inta, yuyube gibi ABD sosyal medya uygulamalarına basıyor parayı. önümüze hiç takip etmediğimiz hesapların haberleri çıkıyor. nasıl düşecek sürekli abd ye para veriyoruz her alanda?

0
0
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

menkul kıymet türünden her bir değer, en az enflasyon oranında yükselir zaten. kur da altın da, borsa da bitcoin de vs... biri diğerinden bir fazla diğeri bir eksik. ama yıl sonunda benzer yükseliş gösterir. gram altın 2300 tl ye gelirken doların artması da normal. mesela altın 2023 sonunda yüzde 80 civarında yükselerek aynı yıl dolardan fazla yükselmiştir. vatandaşın gelir seviyesi de benzer oranda artarsa sorun olmaz.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title