Dolar bu kez fiyatıyla değil adediyle rekor kırdı

Türkiye'de mevduat dolarizasyonunda gerileme ivmesi öne çıkarken, yurt içinde tasarruf sahiplerinin döviz cinsi varlıklara yönelik ilgisi ise tarihi zirve seviyelere yükseldi. Merkez Bankası'nın (TCMB) ödeme dengesi veri setinde yer alan ilgili veriye göre yurt içi yerleşiklerin döviz cinsi menkul kıymetleri kasım ayı sonu itibariyle 12 aylık olarak 20,8 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

10 MİLYAR DOLAR EŞİĞİ İLK KEZ AŞILDI

Aylık bazda bakıldığında ivmenin özellikle Temmuz ayıyla yükselişe geçtiği görüldü. Temmuz ayında yurt içi yerleşiklerin 12 aylık net varlık edinimi ilk kez 10 milyar doları aştı. Aylık bazda en yüksek edinim ise 4,6 milyar dolarla Eylül ayında gerçekleşti.

TCMB'nin açıklamasına göre portföy yatırımları içerisinde bulunan net varlık edinimi kalemi yerleşik kişilerin yurt dışı piyasalarda alım satımını yaptıkları menkul kıymetleri kapsıyor. Verilere, yurt içinde yerleşik kişilerin (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankalar ve diğer sektörler) yurt dışı piyasalarda ihraç ettiği menkul kıymetlerden alım ve satımları da dâhil. Sektörel ayrımı da yapılan bu verinin kaynağı banka raporları.

DOLAR/TL YÜKSELİŞLE HAFTAYA BAŞLADI

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,7230 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde olan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,6640'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 35,7230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 37,3580'den, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 44,4720'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 107,8 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

PİYASALAR TRUMP'IN POLİTİKALARINA KARŞI TEMKİNLİ

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor. Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesi ve ABD'de enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktararak, bu durumun gelecek dönemde Trump ile Fed arasında politika uyuşmazlığı yaşanabileceğine dair kaygıları beslediğini kaydetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısında faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, haziran ayında yüzde 96 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Analistler, Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.