Dolar 17,45 Euro 17,64 Liradan Yeni Haftaya Başladı Yeni haftaya başlanırken, doların 17 TL’nin üzerindeki seyri sürüyor. Serbest piyasada dolar 17,45 liradan euro ise 17,64 liradan işlem görüyor. Yeni haftaya başlanırken, doların 17 TL'nin üzerindeki seyri sürüyor. Serbest piyasada dolar 17,45 liradan euro ise 17,64 liradan işlem görüyor. Geçen hafta perşembe günü, kapanışta doların satış fiyatı 17,49 lira, euro satış fiyatı ise 17,4490 lira olmuştu. Uzun bayram tatili sonrasında haftanın ilk işlem gününe dolar 17,45 liradan, euro 17,64 liradan başladı. GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA Bu hafta gözler merkez bankalarında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Aynı gün küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. İçeride Merkez Bankası'nın değişikliğe gitmemesi, dışarıda Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puan ile ilk faiz artış sürecine başlaması bekleniyor. ANKA / Ekonomi Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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