Doğu Karadeniz'den Bal İhracatı Yüzde 11 Arttı

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Doğu Karadeniz'de ocak-mayıs döneminde yapılan bal ihracatı, geçen yıla göre yüzde 11 artarak 1 milyon 198 bin 395 dolara ulaştı. 280 ton bal ihraç edildi ve en fazla dış satım yapılan ülkeler Almanya, ABD ve Ürdün oldu.

Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1 milyon 198 bin 395 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yılın ilk 5 ayında 280 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 1 milyon 198 bin 395 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde 247 ton karşılığı 1 milyon 75 bin 338 dolarlık bal ihraç edilmişti. Böylece bal ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 13, değerde de yaklaşık yüzde 11 arttı." diye konuştu.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yapılan bal ihracatında Almanya, ABD ve Ürdün'ün en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Almanya'ya bu dönem 491 bin 763 dolarlık, ABD'ye 420 bin 419 dolarlık ve Ürdün'e de 84 bin 180 dolarlık bal dış satımı yapıldı. Bu yıl ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Fas, Hollanda, Belçika, Umman ve Katar'a da bal ihraç edildi." dedi.

Bal ihracatını önemsediklerine dikkati çeken Gürdoğan, hem ihracatı hem de ülke çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
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