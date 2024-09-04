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Tezgahlar doldu taştı: Vatandaş bu yıl palamuta doyacak!

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Av yasağının kalkması ile birlikte Doğu Karadeniz'de ağlar palamut ile doldu taştı. Vatandaşların ucuz ve taze bir şekilde palamuta doyacağını belirten balıkçı Abdulkadir Vural, 'Beklentilerimizin üzerinde devam ediyor. Palamut bedava oldu. 6 tanesi 100 TL, tanesi 50 TL'ye de var. Geçen sene olmadı bu sene gerçekten tezgahların yüzü güldü.' dedi.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Balıkçılar av yasağının kalktığı ilk günden bugüne kadar tonlarca palamut yakaladı.

Daha önce tezgahlarda fiyatı 200 TL'yi aşan palamut, ilk gün 100 TL'ye inmişti. Gün geçtikçe artan palamut, artan avla birlikte tanesi 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı.

Rize'de bir balık tezgahı da vatandaşların daha ucuz bir şekilde palamut yiyebilmesi için 6 tane palamutu 100 TL'den satıyor. Balıkçılar palamut bereketi ile başlayan av sezonunun ilerleyen günlerde de devam etmesini bekliyor.

'BU SENE TEZGAHLARIN YÜZÜ GÜLDÜ'

Vatandaşların ucuz ve taze bir şekilde bu sezon palamuta doyacaklarını ifade eden balıkçı Abdulkadir Vural, "Yeni sezon süper. Beklentilerimizin üzerinde devam ediyor. Palamut bedava oldu. 6 tanesi 100 TL, tanesi 50 TL'ye de var. Palamutlar çok güzel. Geçen sene olmadı bu sene gerçekten tezgahların yüzü güldü. İnsanların da yüzü güldü. Vatandaşlarımız bol bol balık yesin. Hem ucuz hem de taze bir şekilde. Beklentilerimiz güzel. Denilene göre denize çok büyük bir palamut yoğunluğu var. İnşallah 2-3 ay devam eder. Bugün Eylül ayının 4'ü güzel gidiyor. Kayıklarımız gerçekten süper bir rekoltede balık tuttular. Beklentimiz güzel. Havalar biraz daha soğuduğunda palamuttan sonra istavrit, hamsi, çinakop türü balıklar başlar. Şu anda büyük çoğunlukla palamut var. Ara sıra istavrit geliyor ama çoğunluk palamut olduğu için palamut tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Karadeniz Türkiye Ekonomi Güncel Eylül rize

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