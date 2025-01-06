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Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2024'te İhracatta büyük artış

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2024'te İhracatta büyük artış
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 2024 yılında 1 milyar 752 milyon 344 bin 554 dolar tutarında ihracat yapıldı. Bölgedeki ihracat, bir önceki yıla oranla yüzde 27 artış gösterdi. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 146 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2024 yılında 1 milyar 752 milyon 344 bin 554 dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2024 yılında gerçekleşen ihracat rakamları açıklandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden 1 milyar 752 milyon 344 bin 554 dolar tutarında ihracat gerçekleştiğini ve bölge ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 27 artış yaşandığını söyledi.

2024 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'nden gerçekleşen ihracatın 1 milyar 355 milyon 666 bin dolarının Trabzon'dan gerçekleştiğini kaydeden Gürdoğan, "238 milyon 825 bin doları rize'den, 79 milyon 613 bin doları Artvin'den ve 78 milyon 240 bin doları ise Gümüşhane'den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 27, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 18, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 20, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 62 oranında artış yaşanmıştır. 2024 yılında Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler 836 milyon 600 bin dolar ile fındık, 254 milyon 690 bin dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 204 milyon 627 bin dolar ile maden ve metaller, 181 milyon 568 bin dolar ile yaş meyve sebze, 41 milyon 107 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralanmıştır" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2024 yılında 146 farklı ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Gürdoğan, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 82, Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 34, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 10, Çin'e yapılan ihracatımızda yüzde 41 artış gerçekleşirken, Rusya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 8 oranında düşüş yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerden Bulgaristan, Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'a yapılan ihracatta yüzde 100'ün üzerinde artış yaşanmış, geçtiğimiz yıldan farklı olarak başta Burundi, Filistin, Slovenya, Venezuela, Nijer, Bahreyn olmak üzere 16 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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