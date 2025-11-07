Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Son aylarda rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini artırdı. Gram altının 6 bin liraya yaklaşmasıyla kuyumcu önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri Türkiye genelinde altın hesaplarındaki büyük artışı gözler önüne serdi. Verilere göre, yılın ilk 9 ayında en çok altın alan iller arasında Rize zirveye yerleşti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHRİ GERİDE BIRAKTI

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, son iki ayda ons bazında 4.381 dolara, gram bazında ise 5.905 TL'ye çıkarak tarihi rekor kırdı. BDDK'nın 9 aylık raporuna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir altın mevduat hacminde ilk üçte yer alırken, oransal artışta Rize bu şehirleri geride bıraktı. Ocak ayında 6,5 milyar TL altın mevduatı bulunan Rize, Eylül sonunda 17,2 milyar TL'ye ulaştı. Böylece altın mevduatında yüzde 167,3'lük artışla Türkiye birincisi oldu. Rize'yi sırasıyla İstanbul, İzmir, Aksaray, Mersin ve Antalya takip etti.

İLK 10'DA BÜYÜKŞEHİRLERİN ÜSTÜNLÜĞÜ

BDDK verilerine göre Türkiye genelinde en çok altın mevduatına sahip iller ve yıllık artış oranları şöyle sıralandı:

Rize: 6,46 milyar TL → 17,26 milyar TL (%167,3 artış)

İstanbul: 452,57 milyar TL → 907,14 milyar TL (%100,5 artış)

İzmir: 79,79 milyar TL → 159,49 milyar TL (%99,8 artış)

Aksaray: 5,13 milyar TL → 10,13 milyar TL (%97,4 artış)

Mersin: 21,13 milyar TL → 41,51 milyar TL (%96,4 artış)

Antalya: 44,80 milyar TL → 87,43 milyar TL (%95,1 artış)

Hatay: 13,01 milyar TL → 25,33 milyar TL (%94,6 artış)

Balıkesir: 21,23 milyar TL → 41,28 milyar TL (%94,3 artış)

Muğla: 20,80 milyar TL → 40,41 milyar TL (%94,2 artış)

Ankara: 160,05 milyar TL → 310,23 milyar TL (%93,9 artış)

GRAM ALTINDA REKOR SERİSİ

Altın, küresel piyasalarda son bir yılda ons bazında yüzde 50, gram bazında yüzde 80'den fazla değer kazandı. Sadece 2025'in ilk 9 ayında ise gram altındaki yükseliş yüzde 77 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre, altın fiyatlarındaki artışın arkasında küresel belirsizlik, merkez bankalarının rezerv artırımı ve jeopolitik riskler etkili olurken, Türk yatırımcıların dövizden altına geçiş eğilimi de bu artışı destekledi.

RİZE'DE ALTINA YOĞUN TALEP

Karadeniz'in küçük ili Rize'nin zirveye oturması dikkat çekti. Uzmanlar, bölgedeki geleneksel yatırım alışkanlıkları, yurtdışında çalışan gurbetçilerden gelen döviz girişleri ve altına olan kültürel bağlılık nedeniyle altın hesaplarında bu artışın yaşandığını belirtiyor.