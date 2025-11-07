Haberler

Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altın fiyatlarının rekor kırdığı 2025'te yatırımcı ilgisi hızla artarken, BDDK verilerine göre yılın ilk 9 ayında altın mevduatında en büyük artış Rize'de yaşandı. Kentte altın hesapları yüzde 167 artarak 17,2 milyar TL'ye çıktı. Rize'yi İstanbul, İzmir ve Aksaray izledi.

  • Rize, 2025 yılının ilk 9 ayında altın mevduatında %167,3 artışla Türkiye'de en yüksek artış oranına sahip il oldu.
  • Rize'nin altın mevduatı Ocak ayında 6,46 milyar TL'den Eylül sonunda 17,26 milyar TL'ye yükseldi.
  • Altın fiyatları gram bazında 2025'in ilk 9 ayında %77 artış gösterdi.

Son aylarda rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini artırdı. Gram altının 6 bin liraya yaklaşmasıyla kuyumcu önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri Türkiye genelinde altın hesaplarındaki büyük artışı gözler önüne serdi. Verilere göre, yılın ilk 9 ayında en çok altın alan iller arasında Rize zirveye yerleşti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHRİ GERİDE BIRAKTI

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, son iki ayda ons bazında 4.381 dolara, gram bazında ise 5.905 TL'ye çıkarak tarihi rekor kırdı. BDDK'nın 9 aylık raporuna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir altın mevduat hacminde ilk üçte yer alırken, oransal artışta Rize bu şehirleri geride bıraktı. Ocak ayında 6,5 milyar TL altın mevduatı bulunan Rize, Eylül sonunda 17,2 milyar TL'ye ulaştı. Böylece altın mevduatında yüzde 167,3'lük artışla Türkiye birincisi oldu. Rize'yi sırasıyla İstanbul, İzmir, Aksaray, Mersin ve Antalya takip etti.

İLK 10'DA BÜYÜKŞEHİRLERİN ÜSTÜNLÜĞÜ

BDDK verilerine göre Türkiye genelinde en çok altın mevduatına sahip iller ve yıllık artış oranları şöyle sıralandı:

  • Rize: 6,46 milyar TL → 17,26 milyar TL (%167,3 artış)
  • İstanbul: 452,57 milyar TL → 907,14 milyar TL (%100,5 artış)
  • İzmir: 79,79 milyar TL → 159,49 milyar TL (%99,8 artış)
  • Aksaray: 5,13 milyar TL → 10,13 milyar TL (%97,4 artış)
  • Mersin: 21,13 milyar TL → 41,51 milyar TL (%96,4 artış)
  • Antalya: 44,80 milyar TL → 87,43 milyar TL (%95,1 artış)
  • Hatay: 13,01 milyar TL → 25,33 milyar TL (%94,6 artış)
  • Balıkesir: 21,23 milyar TL → 41,28 milyar TL (%94,3 artış)
  • Muğla: 20,80 milyar TL → 40,41 milyar TL (%94,2 artış)
  • Ankara: 160,05 milyar TL → 310,23 milyar TL (%93,9 artış)

GRAM ALTINDA REKOR SERİSİ

Altın, küresel piyasalarda son bir yılda ons bazında yüzde 50, gram bazında yüzde 80'den fazla değer kazandı. Sadece 2025'in ilk 9 ayında ise gram altındaki yükseliş yüzde 77 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre, altın fiyatlarındaki artışın arkasında küresel belirsizlik, merkez bankalarının rezerv artırımı ve jeopolitik riskler etkili olurken, Türk yatırımcıların dövizden altına geçiş eğilimi de bu artışı destekledi.

RİZE'DE ALTINA YOĞUN TALEP

Karadeniz'in küçük ili Rize'nin zirveye oturması dikkat çekti. Uzmanlar, bölgedeki geleneksel yatırım alışkanlıkları, yurtdışında çalışan gurbetçilerden gelen döviz girişleri ve altına olan kültürel bağlılık nedeniyle altın hesaplarında bu artışın yaşandığını belirtiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

En çok döviz altın Akplilerin hesaplarda kendi kendilerine bile güvenmiyorlar o derece

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Normaldir, memleketin kaymağını Karadenizliler yiyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

rize denilen yer trabzonun ilçesi değil mi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.