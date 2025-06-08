Doğa Koleji'nden öğrencilere ve ailelere LGS öncesi tavsiyeler

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına çok kısa bir süre kalması nedeniyle öğrencilerde kaygı oluşabileceğini, ailelerin bu dönemde sakin ve destekleyici bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS sınavında bilginin yanı sıra motivasyon, denge ve psikolojik dayanıklılık da önem arz ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülşen Arslan, sınavın yaklaşmasıyla öğrenci ve velilerin yaşadığı heyecanın normal ve anlaşılır olduğunu ifade etti.

Arslan, "Bu son günlerde, öğrencilerin artık bilginin yerine öz güvenlerini tazelemesi, ailelerin ise çocuklarının yanında sakin ve destekleyici bir duruşla yer alması çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin son günlerde kendinde eksik gördüğü birkaç konuyu hafifçe gözden geçirebileceğini, asıl önceliğin ise dinlenmek ve zihni sınava hazırlanmak olduğunu vurgulayan Arslan, sınav haftası boyunca her gün aynı saatte uyumak ve uyanmanın, sınav sabahı biyolojik saatin hazır olmasına yardımcı olacağını aktardı.

Arslan, ağır yemeklerden kaçınmanın, bol su içmenin ve sınav sabahı hafif ama doyurucu bir kahvaltı yapmanın performansı olumlu etkileyebileceğini, sakatlanmaya yol açabilecek yoğun fiziksel aktivitelerden ise uzak durulması gerektiğini kaydetti.

"Duygularını anlamaya çalışın"

Ergenlik döneminde, sınava hazırlık sürecindeki öğrencilerin duygularında iniş çıkışlar gözlemlenebileceğine işaret eden Arslan, velilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Böyle durumlarda onların duygularını anlamaya çalışmak, onlara destek olmanın ilk adımı. Her çocuk özel ve biricik. Bu sebeple, çocukların başkalarıyla kıyaslanması doğru değil. Başkalarıyla kıyaslanan öğrencilerin başarıları değil, kaygıları artacak. Aileler çocuklarını çok iyi tanımalı ve başkalarıyla kıyaslamadan, kendi potansiyeli doğrultusunda gerçekçi, ulaşılabilir hedefler belirlemesine yardımcı olmalı. Aileler, sınav sonucunun değil, sınav süreci boyunca öğrencinin gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeli. Sonuca odaklanan çocuğun hırslı, sürece odaklanan çocuğun azimli olacağı unutulmamalı."

Arslan, sınav öncesi dönemde çocukların önceki başarılarının aile içinde konuşulması gerektiğini, bu başarıların gündeme getirilmesinin, çocukların kendilerine güvenini artıracağına değindi.

Çocukların olumlu davranışlarının, takdir gördükçe pekiştiğini ve kalıcı hale geldiğini kaydeden Arslan, öğrencilerde motivasyonu sağlamanın çok önemli olduğunu, arkadaşlar ve akrabalarla yapılan telefon görüşmelerinde bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

"Kaygı, doğal bir tepki"

Öğrencilerde sınav öncesi kaygı yaşanmasına değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Kaygı, doğal bir tepki. Azı motive eder, fazlası ise performansı düşürebilir. Bu nedenle öğrencilerin kendilerine 'Bu duyguyu yönetebilirim.' demesi gerekir. Aileler, bu noktada çocuklarına güven vermeli. Kaygı yoğunluğu fazlaysa, sınava olduğundan farklı bir anlam yüklememesi için olumlu telkinlerde bulunmalı. Öğrencilerin tüm yıl boyunca birçok konuya çalıştığı düşünüldüğünde, sınavdan bir gün önce ders çalışmalarına gerek yok."

Arslan öğrencilerin sınava giderken yanlarına almaları gereken kimlik belgesi, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve bandajı çıkartılmış şeffaf şişede sularını önceden hazırlaması gerektiğini belirtti.

Sınavdan önceki gece uyumakta güçlük çekeceğini düşünen öğrencilerin, planladıklarından daha erken bir saatte yatağa girmesinin uykuya geçişte etkili olabileceğini belirten Arslan, olumlu düşünce ve güzel hayallerin, uykuya dalmayı kolaylaştırabileceğini aktardı.

Sınav sabahı öğrencilerin, sınava vaktinde gidebileceği bir saatte uyanması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Güzel bir kahvaltı, enerji verecektir. Sınava giderken rahat, yormayacak ve hava şartlarına uygun kıyafetler tercih edilebilir. Havadan emin olunamayan durumlarda yanlarına alacakları bir hırka, soğuk olduğunda giyilebilir, sıcak olduğunda çıkarılabilir olması sebebiyle çok fonksiyonlu olacak." ifadelerini kullandı.

Arslan, sınav anında stratejik davranmanın başarıyı destekleyeceğini belirterek, "Bu sebeple sorular dikkatle okunmalı, zorlandıkları sorular için turlama yöntemi kullanılmalı ve kodlamalar titizlikle yapılmalı. Öğrencilerin süreci en iyi şekilde yönetmelerini destekleyecek tek şey, sınav anında kendilerine güvenmeleri." değerlendirmesini yaptı.

Sınav bitiminde öğrencilerin farklı duygular yaşayabileceğine işaret eden Arslan, çocukları sınav hakkında konuşmak istemiyorsa, ailelerin bu konuda ısrarcı olmaması gerektiğine değindi.

Arslan, Doğa Koleji olarak kariyer yolculuklarında en doğru tercihleri yapmaları sağlamak amacıyla tüm öğrencilerin yanında olduklarını, liseye geçiş, tercih ve yerleştirme döneminde kendi öğrencilerinin yanı sıra sınava giren tüm öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunacaklarını kaydetti.