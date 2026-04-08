Doğa Koleji 8. Yaratıcı Yazarlık Festivali'ni gerçekleştirdi

Doğa Koleji, gelenekselleşen Yaratıcı Yazarlık Festivali'nin 8'incisini düzenledi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, çeyrek asırlık eğitim birikimini öğrencilerin üretim gücüyle buluşturmaya devam ediyor.

Kolej, bu yıl 8. kez düzenlediği Yaratıcı Yazarlık Festivali'nde edebiyat dünyasından isimlerle bir araya geldi. Antalya'da düzenlenen festival, "macera" temasıyla gerçekleştirildi.

Festival, yaratıcı düşünme, ifade becerisi ve edebi üretimi odağına alan kapsamlı içeriğiyle dikkati çekti. Festivalin içeriği, müfredatta yer alan atölye temelli öğrenme yaklaşımından beslenerek kurgulandı. Bu kapsamda kolej, festival süresince öğrencilerin aktif katılım sağladığı çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Festival kapsamında yazarlar Almıla Aydın, Ömür Kurt, Nilay Yılmaz, Koray Avcı Çakman, Eda Albayrak, Göktuğ Canbaba, Renan Özdemir ve Uğur Önver öğrencilerle bir araya geldi.

Yazarlar, kendi yazarlık yolculuklarını ve üretim süreçlerini paylaşırken, öğrencilerle birebir etkileşim kurarak onların yaratıcı yazarlık becerilerinin gelişimine katkı sağladı.

Festival, kolejin merkezi kalite standartları doğrultusunda yürüttüğü ve öğrencilerin akademik gelişimini üretim becerileriyle destekleyen uygulamalarının yansıması olarak öne çıkıyor.

Festivalde düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler, kurgu oluşturma, karakter geliştirme, hikaye akışı kurma ve yaratıcı ifade teknikleri gibi başlıklarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

"Doğa Fark" dersleri kapsamında yürütülen "Yazma Atölyesi" de söz konusu sürecin parçası olarak öne çıkarken, festivalde gerçekleştirilen çalışmalar üretim deneyiminin devamı niteliğinde kurgulandı. Festival, sertifika töreniyle sona erdi.