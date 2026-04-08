Haberler

Doğa Koleji 8. Yaratıcı Yazarlık Festivali'ni gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koleji, Antalya'da 8. Yaratıcı Yazarlık Festivali'ni 'macera' temasıyla gerçekleştirerek edebiyat dünyasından ünlü yazarları öğrencilerle buluşturdu. Festivalde, yaratıcı yazarlık atölyeleri ve yazarlarla birebir etkileşim fırsatları sunuldu.

Doğa Koleji, gelenekselleşen Yaratıcı Yazarlık Festivali'nin 8'incisini düzenledi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, çeyrek asırlık eğitim birikimini öğrencilerin üretim gücüyle buluşturmaya devam ediyor.

Kolej, bu yıl 8. kez düzenlediği Yaratıcı Yazarlık Festivali'nde edebiyat dünyasından isimlerle bir araya geldi. Antalya'da düzenlenen festival, "macera" temasıyla gerçekleştirildi.

Festival, yaratıcı düşünme, ifade becerisi ve edebi üretimi odağına alan kapsamlı içeriğiyle dikkati çekti. Festivalin içeriği, müfredatta yer alan atölye temelli öğrenme yaklaşımından beslenerek kurgulandı. Bu kapsamda kolej, festival süresince öğrencilerin aktif katılım sağladığı çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Festival kapsamında yazarlar Almıla Aydın, Ömür Kurt, Nilay Yılmaz, Koray Avcı Çakman, Eda Albayrak, Göktuğ Canbaba, Renan Özdemir ve Uğur Önver öğrencilerle bir araya geldi.

Yazarlar, kendi yazarlık yolculuklarını ve üretim süreçlerini paylaşırken, öğrencilerle birebir etkileşim kurarak onların yaratıcı yazarlık becerilerinin gelişimine katkı sağladı.

Festival, kolejin merkezi kalite standartları doğrultusunda yürüttüğü ve öğrencilerin akademik gelişimini üretim becerileriyle destekleyen uygulamalarının yansıması olarak öne çıkıyor.

Festivalde düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler, kurgu oluşturma, karakter geliştirme, hikaye akışı kurma ve yaratıcı ifade teknikleri gibi başlıklarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

"Doğa Fark" dersleri kapsamında yürütülen "Yazma Atölyesi" de söz konusu sürecin parçası olarak öne çıkarken, festivalde gerçekleştirilen çalışmalar üretim deneyiminin devamı niteliğinde kurgulandı. Festival, sertifika töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Trump intikam peşinde! İşte İran'a destek veren ülkelere kestiği ceza

Trump intikam peşinde! İşte İran'a destek veren ülkelere kestiği ceza
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı

İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! '15 parçaya böldüm' dedi, cinayeti kabul etmedi

Eş katilinden bir garip itiraf! Her şeyi anlattı cinayeti kabul etmedi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım