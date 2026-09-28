DKMP koordinasyonunda ocak-eylül döneminde 121 alanda 1,7 milyon kuş sayıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmayla, ocak-eylül döneminde sulak alanlarda 1,7 milyon kuş sayıldı.

AA muhabirinin, DKMP Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Türkiye, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan biyocoğrafik bölgelerinin kesişim noktasında yer alması ve Batı Palearktik Bölge'deki dört ana kuş göç rotasının ikisine ev sahipliği yapması nedeniyle olağanüstü ekolojik zenginliğe sahip bulunuyor.

Bu coğrafi konum, ülkedeki flora ve fauna envanterine doğrudan yansıyor.

Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili çalışmalar çerçevesinde, ülke sınırları içerisinde 154 memeli, 490 kuş ve 141 sürüngen türünün varlığı bilimsel olarak tespit edildi. Av ve yaban hayvanı türlerinin mevcut durumunun ve popülasyon büyüklüklerinin tespiti amacıyla, tür ve saha bazında etüt, envanter ve izleme çalışmaları sistematik yürütülüyor.

Yürütülen izleme faaliyetlerinin kritik bileşeni olan "Kış Ortası Su Kuşu Sayımları" uygulamasıyla, Türkiye'deki sulak alanlarda kışlayan su kuşlarının popülasyonunun belirlenmesine odaklanıldı. Bu yılın ocak-eylül döneminde 121 alanda 150 kuş türü izlendi, sayılan kuş sayısı da 1,7 milyona ulaştı.

Bu anlamda en yoğun alanların Eğirdir Gölü, Akyatan Gölü, Kızılırmak Deltası, Beyşehir Gölü ve Hirfanlı Barajı olduğu görüldü.

En sık görülen tür yüzde 67,1 ile sakarmeke olurken, bunu yüzde 9,8 ile çamurcun, yüzde 8,3 ile karabaş martı, yüzde 8 ile elmabaş patka, yüzde 6,8 ile yeşilbaş ördek takip etti.

12 farklı türden 110 bireye verici takıldı

Kuşları izlemede "GPS-GSM" vericiler de kullanılıyor. DKMP Genel Müdürlüğünün üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar 12 farklı türden 110 kuşa verici takıldı. Bu vericilerden elde edilen veriler, kuşların göç rotaları, göç süresi ve stratejileri, konaklama, beslenme ve barınma alanlarının belirlenmesinde kullanılıyor. Elde edilen veriler, kuşlara yönelik korunan alanların planlanması, statü değişiklikleri, eylem planları gibi çalışmalara destek sağlıyor.

Verici takılan kuşlar arasında turna ilk sırada yer alırken, bu kuşu şah kartal, leylek, kelaynak, bozkır kartalı, küçük akbaba, tepeli pelikan, kızıl şahin, kara akbaba, şahbozkır kartalı melezi, çakır ve yılan kartalı türleri izledi.

Kaynak: AA