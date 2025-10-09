Diyarbakır OSB Başkanı: 'Üretim İçin Finansman Destekleri Şart'

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, bölgede şu an 370 işletmenin aktif olduğunu ve 23 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Fidan, son yıllarda Organize Sanayi Bölgesinin hem istihdam hem üretim kapasitesi açısından ciddi bir ivme yakaladığına değindi. Tekstilden gıdaya, plastikten metal sanayine kadar çok farklı sektörlerin Osb'de üretim yaptığını belirten Fidan, şu anda 370 işletmenin aktif durumda olduğunu ve yaklaşık 23 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi. Fidan, "Ancak bütün bu çabayı, bütün bu emeği zora sokan sorunlarımız var. Üretim yapmak istiyoruz ama finansman kanalları tıkanmış durumda. Son dönemde sanayicilerimizin en çok yakındığı konu, bankaların kredi politikaları. Sanayici bugün yatırım yapmak istiyor, işletmesini büyütmek istiyor ama bankalar önüne adeta duvar örüyor. Krediye ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Biz üreticiler olarak bankalardan ekstra bir imtiyaz istemiyoruz. Tek talebimiz, üreten kesime nefes aldıracak finansman modellerinin geliştirilmesi. Çünkü üretim zincirinin her halkası şu anda tıkanmış durumda. Sermaye akışı olmayınca yatırım planları erteleniyor, yeni istihdam oluşturamıyoruz. Bölgedeki bazı bankalar, sanayiciyle reel ilişki kurmak yerine teminat, ipotek ve yüksek faiz şartlarıyla adeta üretimi cezalandırıyor. Oysa üretim, bu ülkenin en temel çıkış kapısıdır. Bizim bölgemiz gibi gelişmekte olan yerlerde sanayiye kredi değil, güven ve teşvik gerekir" dedi.

"Bankalar üretimi desteklemeli"

Devletin üreticiye özel destek mekanizmalarını devreye almasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Fidan, şöyle devam etti:

"Üreten kesime yönelik uzun vadeli, düşük faizli finansman modelleri, enerji desteği, yatırım ve istihdam teşvikleri üreticinin nefes almasını sağlayacaktır. Özellikle tekstil sektörü son dönemde büyük bir darboğaz yaşıyor. Daha önce Türkiye'nin doğu illerinde fason üretim yapan birçok firma, Mısır ve Bangladeş gibi ülkelere yönelmiş durumda. Bu kayış, Diyarbakır'daki tekstil atölyeleri ve işletmeler için ciddi bir soruna neden oluyor. Oysa bölgesel pazarlar arasında lojistik olarak en avantajlı nokta Diyarbakır. Bu potansiyeli değerlendirmek için devletin hem iç pazarda hem dış ticarette bölge sanayicisini desteklemesi gerekiyor. Bu desteklerin içinde üreticiye özel devlet teşviklerinin yer alması gerekiyor. Vergi indirimi, enerji maliyetlerinde düzenleme, ihracat desteği ve AR-GE yatırımlarına yönelik teşvikler bölgedeki üretimi güçlendirecektir. Biz artık şunu açıkça söylemek zorundayız: Türkiye'nin doğusu sadece tüketen değil, üreten bir ekonomi haline gelmek istiyor. Diyarbakır OSB olarak biz buna hazırız. Genişleme alanlarımız tamamlandı, yeni yatırımlar sırada bekliyor. Fakat bu potansiyeli gerçeğe dönüştürecek şey, finansman, enerji ve pazar erişimi sorunlarının çözülmesidir. Bankalar üretimi desteklemeli, kamu kurumları bölgesel dengesizlikleri gözetmeli, yatırımcıya güven veren bir iklim oluşturulmalı. Bizim tek isteğimiz, üretenin cezalandırılmadığı, emeğin değer gördüğü bir ekonomi. Evet, sorunlarımız büyük finansmana erişemiyoruz, enerji maliyetleri yüksek, pazarda rekabet sert. Ama bütün bunlara rağmen Diyarbakır'daki sanayici üretimden vazgeçmiyor. Sabah erkenden fabrikasının kapısını açıyor, işçisinin maaşını ödüyor, ihracat yapıyor, üretmeye devam ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki üretim, bir kentin onurudur. Sanayici pes ederse, şehir de umudunu kaybeder. Bugün Diyarbakır sanayicisi, bu zor dönemde ayakta durarak aslında bir direnç hikayesi yazıyor. Biz üretmeye devam ettikçe, bu şehir büyümeye devam edecek. Bizim bölgemizde üretim yapmak kolay değil, ama imkansız da değil. Altyapımız güçleniyor, genişleme alanlarımız hazır, yeni yatırımlar sırada bekliyor. Yeter ki üreticinin önündeki engeller kaldırılsın bankalar sanayiciyi müşteri değil, ortak olarak görsün, devlet bölgesel teşvik sistemini adil hale getirsin, üreticiye özel devlet destekleri kalıcı hale getirilsin, enerji ve ulaşım maliyetlerinde düzenleme yapılsın. Diyarbakır sanayisi bu destekleri aldığı anda, sadece bölgeye değil, Türkiye'nin üretim gücüne de büyük katkı sağlayacak potansiyele sahip. Bizim mücadelemiz sadece sanayiyle ilgili değil, aynı zamanda geleceğe dair bir inanç mücadelesi. Bu şehirde, bütün zorluklara rağmen üretim yapmak, aslında umut üretmektir. İşte bu yüzden, sanayici bu ülkenin en sessiz ama en güçlü kahramanıdır. Bizim çağrımız net üretimden, istihdamdan, emekten yana olan herkes Diyarbakır'ın sanayicisinin yanında durmalı. Çünkü biz, yıkılmayan, yılmayan, üretmeye devam eden bir şehiriz."