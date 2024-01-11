Diyarbakır OSB 2023 yılında 231,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Diyarbakır'da ihracat ve istihdamın arttırılmasına yönelik yapılan yatırımlar sonucu Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), 2023 yılında 231,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen teşvikli yatırımlarda başarılı bir yılı geride bırakan Diyarbakır Osb, ihracatta da başarılı bir grafik çizdi. Kentten 85 ülkeye ihracat gerçekleştiren Diyarbakır Osb, 2023'ü 231,5 milyon dolarlık ihracatla kapattı. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, 5. etap için yaklaşık 200 yerli ve yabancı sanayicinin sıra beklediğini söyledi. Son 6 yılda Diyarbakır'da huzurun ve güvenin sağlanmasıyla yatırımların artmaya başladığını ifade eden Fidan, "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bilindiği üzere 1996 yılında kuruldu. Ama 2018 yılından sonra daha bir atağa geçti. Çünkü son 6 yılda huzurun ve güvenin sağlanmasıyla özellikle Diyarbakır'da yatırımlar gitgide artmaya başladı. Şu an 330 civarında fabrikamız üretim yapmaktadır. 4'üncü etaptaki fabrikalarımız da devreye girerse yaklaşık 450 civarında firmamız oluyor. 19 bin civarında çalışan sayımız mevcut. Yeni etabımızı da inşallah yakın bir zamanda açacağız. 200'ün üzerinde bekleyen yatırımcımız var. Ama artık her yatırımcıya yer vermiyoruz. Böylelikle seçici olmaya başladık. İçinde nitelikli yatırımlara öncelik veriyoruz. İstihdama, ihracata ve Diyarbakır'a katma değer katan yatırımcılara yönelik artık yer vermeye başladık. İhracat rakamlarımıza baktığımızda 2023'ü yaklaşık 231,5 milyon dolar rakamla kapattık. Bu bizim için yüksek bir rakam değil. Bilindiği üzere deprem süreci geçirdik. İnşallah 2024'te ekonomik anlamda iyi olursak ihracat rakamlarını daha da yukarı çıkarmaya çalışacağız" dedi.

"Diyarbakır'dan 85 ülkeye ürün gidiyor"

2023'te elde edilen 231,5 milyon dolarlık ihracatın sadece 111 milyonunun Kuzey Irak'a yapıldığını dile getiren Fidan, "Bizim Diyarbakır'da hedefimiz 1 milyar doları devirmektir. İnşallah bir gün o günleri de göreceğiz. Geçen senenin rakamı olan 231,5 milyon doların 111 milyonu Kuzey Irak bölgesine yapılan ihracat sonucudur. Bunun içinde Çin, Rusya, Amerika gibi 85 ülkeye Diyarbakır'dan ürün gidiyor. İşte bizim amacımız da Diyarbakır'a nitelikli yatırımcı kazandırmaktır. İhracat ve istihdam rakamlarımızı arttıracak yatırımcı lazım. Önümüzdeki yıl 500 milyon gibi rakamları yakalarsak bizim için çok iyi olur, ki inşallah yakalayacağız. Diyarbakır'a yatırım yapanlar huzuru düşünüyor. Şu an Diyarbakır Türkiye'nin en güvenli ve en huzurlu şehirlerinden biridir. Onun için yatırımcılar burayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

"Tek eksiğimiz otobanın buraya bağlanması ve hızlı trenin hızlı bir şekilde Diyarbakır'a kadar bağlanmasıdır"

"İş potansiyelimiz çok şükür iyidir" diyen Fidan, "1 milyon genç nüfusumuz var. Batıda çalışacak eleman yok. Şu an batıda fabrikalar çalışacak eleman bulamıyor. Ama bizim Diyarbakır'da 1 milyon genç nüfusumuz var. Bizim buradaki tek eksiğimiz otobanın buraya bağlanması ve hızlı trenin hızlı bir şekilde Diyarbakır'a kadar bağlanmasıdır" diye konuştu.

"2024 bizim için yine ihracatı arttıracağımız bir yıl olacak"

OSB'de mukavva sektöründe faaliyet gösteren Yeşil Ambalaj Fabrikasının Genel Müdürü Hasan Yeşil ise şunları kaydetti:

"Başta Irak ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Amerika'ya ihracat yapmaktayız. Ortalama 25 ülke diyebiliriz. 2023'te hem Amerika'nın Chicago eyaletinde bir şubemizi açtık. Avrupa'da ve Ortadoğu'daki ihracat hedeflerimizi büyütmeyi planlıyoruz. 2024 bizim için yine ihracatı arttıracağımız bir yıl olacak." - DİYARBAKIR