Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde İhracat Söyleşileri Düzenlendi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve WCI Forum iş birliğiyle "İhracat Söyleşileri" gerçekleştirildi.

Diyarbakır OSB Konferans Salonu'nda yapılan programda Afrika pazarının gelecek vizyonu ve Afrika'ya ihracatın stratejik yolları ele alındı. Açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır sanayisinin ihracat potansiyeline dikkat çekerek, özellikle Afrika kıtasının sunduğu fırsatlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise, bölge sanayicisinin küresel pazarlarda daha güçlü yer alması için iş birliğinin ve bilgi paylaşımının önemine değindi.

Etkinliğin ana sunumunu gerçekleştiren WCI Forum Başkanı Utku Bengisu ise, Afrika kıtasına ihracatta dikkat edilmesi gereken stratejik unsurlar, pazar trendleri ve bölgesel dinamikler hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Program, sanayicilerden gelen soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi. Etkinliğe katılan sanayiciler ve iş insanları, hem bilgilendirici sunumlar hem de yeni iş bağlantıları açısından verimli bir program olduğunu belirtti.

Diyarbakır OSB ve WCI Forum yetkilileri, katılım gösteren tüm sanayicilere ve davetlilere teşekkür ederek, bölgenin ihracat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. - DİYARBAKIR