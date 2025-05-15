Diyarbakır İş Dünyası PKK'nın Silah Bırakmasını Destekliyor

Diyarbakır iş dünyası PKK'nın silah bırakmasını olumlu karşıladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrika sahipleri ve işverenler, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yıllardır terörün olumsuz etkileri nedeniyle yatırımların sekteye uğradığı Diyarbakır'da, son gelişmelerin iş dünyasında umutları artırdığı kaydedildi. Sanayiciler, güvenlik ortamının iyileşmesiyle birlikte yeni istihdam alanlarının açılacağını ve bölgenin kalkınmasına önemli bir ivme kazandırılacağını vurguladı.

Bölgedeki ticari hareketliliğin artması beklenirken, Diyarbakır'ın ekonomik potansiyelinin ortaya çıkması için sürdürülebilir barış ve istikrarın önemine dikkat çekildi.

Tekstil fabrikası genel müdürü ve işveren olan İhsan Çelik, bir vatandaş ve işveren olarak güzel bir süreç olduğunu ve süreci desteklediğini ifade etti. Çelik, "Başta bölgemiz olmak üzere, ülkemiz açısından çok kıymetli bir sürecek. Emeği geçen herkese, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere DEM Parti heyetine ve özellikle Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle anıyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Güzel bir süreç başladı Türkiye'de Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah" dedi. Çelik, "Aslında huzurun olduğu bir yerde zaten ekonomi kendi kendine zaman dilimi içerisinde düzeliyor. Bu süreç çok kıymetli bir süreç. Bu süreç içerisinde ekonomide düzelecek, bölgemizde düzelecek, bölgemiz düzeldiği gibi ülkemizde çok güzel yerlere gelecek Dünya arenasında. Kavgayla, silahla, gözyaşıyla hiçbir sorun çözülmez bizler de işverenler olarak huzurun olduğu yere yatırım yapıyoruz. Sermaye huzurun olduğu yerde duruyor dolayısıyla huzurun olduğu yerde zaten ekonomi düzeliyor bunu da zaman gösterecek. Ümitliyiz, umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer işveren ve ambalaj işletmesi müdürü Hasan Yeşil ise, öncelikle silahların bırakılması bu barış hamlesi sadece bir bölgenin değil Türkiye'nin 85 milyonun ortak kazanımı olduğunu dile getirdi. Yeşil, "Hepimizin bu sürece sahip çıkması gerekir. Bu süreç ekonomiye de, yatırıma da, normal doğal yaşama da olumlu etki sağlayacaktır. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nin en stratejik kalkınma hamlesi bu barış hamlesidir etkisini de umuyorum ki çok kısa sürede hep birlikte görmüş olacağız" dedi.

İşverenler ve iş insanları olarak geleceğe dair daha umutla baktıklarını aktaran Yeşil şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç mutlaka bizim işimize yansıyacak. Bölgede yatırımların artması dolaylı olarak bizim de satışımız olumlu yönde etkileyecektir. Biz bu sürecin hem içeride hem dışarıda Türkiye'deki sanayicilerin lehine geleceğini düşünüyoruz. Ben bu sürecin bu barış umudunun Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına hayırlı olmasını diliyorum umuyorum ki süreç tamamen herkesin istediği gibi herkesin ümit ettiği gibi sonuçlanır hep birlikte bunun meyvesini yiyeceğiz hayırlı olmasını diliyorum.