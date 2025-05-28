Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Haksız Fiyat Artışına Denetim

DİYARBAKIR'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kurban Bayramı öncesi zincir market şubeleri ve giyim mağazalarında haksız fiyat artışına yönelik denetimler yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla ülke genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'da bir AVM'de bulunan market ve giyim mağazalarında 18 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, denetimlerin bayram sürecinde de sıklıkla devam edeceğini ifade ederek, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Kanunu kapsamında, fiyat etiketi denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun kapsamında da haksız fiyat artışı denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, Bakanlığımız talimatıyla bu denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu kapsamda bugünden itibaren Kurban Bayramı öncesi denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ürün gruplarının özellikle denetimini yapıyoruz. Aynı zamanda da vatandaşlarımızı giyim ihtiyaçlarıyla da ilgili sıkıntıların olabileceği düşüncesiyle, fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Özellikle de fiyat değişim tarihlerini kontrol ediyoruz. Şu ana kadar karşılaştığımız birkaç sıkıntılı durum oldu. Bunlarla ilgilide dar yapım kararlarımızı uygulayacağız" dedi.

'İDARİ YAPTIRIMLAR UGULANIYOR'

Usule aykırı durum tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemlerin yapıldığını belirten Atik, "Diyarbakır ilimizde normalde biz 6 veya 7 grup şeklinde denetimlerimizi yapıyoruz ama Kurban Bayramı yaklaştığı için bu grup sayılarımızı 9'a çıkardık. 9 grup ile bu denetimlerimizi yapıyoruz. Şu an toplamda 18 personelimiz ile bu denetimizi gerçekleştiriyoruz. Fiyat etiketi denetimlerini aynı zamanda belediyelere de bakanlığımızca verilmiştir. İlçelerimizde de bu denetimleri belediye ekipleri tarafından, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bütün tutanaklar İl Müdürlüğümüze geliyor, gerekli idari yaptırımları burada uyguluyoruz. Yıl boyunca denetimlerimizi yapıyoruz ama tabi ki Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız yoğun bir alışveriş dönemine girecekleri için biz bu denetimlerimizi sıkılaştırdık" diye konuştu.