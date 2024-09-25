Diyarbakır'da BAE İş Dünyası Buluşmaları Gerçekleşti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işbirliğiyle düzenlenen 'BAE İş Dünyası Buluşmaları' etkinliği, Diyarbakır'da iş dünyasını bir araya getirdi. Etkinlik, DTSO Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın ihracat potansiyelinin artırılması için sağlanan desteğe teşekkür etti. Kaya, Türkiye'nin önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu ve ihracatın büyük bir kısmının Ortadoğu ülkelerine yapıldığını vurguladı. Kaya, "Kentimizin sulanabilir tarım alanları açısından önemli avantajları var. Üyelerimizin yüzde 40'ı inşaat sektörü için ürün üretiyor ve bu alanda Türkiye'nin büyük projelerine imza atıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul ise, BAE'nin dünyada en fazla Reexport yapan ülkelerden biri olduğunu belirtti. Yurdakul, Diyarbakır'ın gıda, tekstil ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerde güçlü olduğunu ifade ederek, bu toplantının ihracatı artırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Yurdakul, "BAE, hem Körfez hem de Uzakdoğu pazarları için önemli fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

BAE Ankara Büyükelçisi H. E. Saeed Thani Al Dhaheri, Diyarbakır'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin belirgin bir büyüme gösterdiğini vurgulayan Al Dhaheri, yenilenebilir enerji ve turizm gibi yeni alanlarda ortaklığı geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Dhaheri, ayrıca, Türk yatırımlarını daha fazla çekmeyi amaçladıklarını ve ticari anlaşmaların artmasını beklediklerini söyledi.

Etkinlikte, BAE'nin tanıtım videosu katılımcılarla paylaşıldı. BAE Dışişleri Bakanı Özel Temsilcisi H. E. Sultan Al Mansori'nin videolu mesajı da izlenirken, BAE Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Ahmed Salama, BAE ile ticaret ve yatırım imkanları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda tercüman eşliğinde düzenlenen etkinliğe DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Üyesi Hakan Yurdakul, BAE Ankara Büyükelçisi H. E Saeed Thani Al Dhaheri, BAE Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Ahmed Salama, DTSO Meclis Üyeleri, Diyarbakır iş dünyası temsilcileri katıldı.

Buluşmanın Diyarbakır iş dünyası için yeni ticaret fırsat kapısını aralayarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. - DİYARBAKIR