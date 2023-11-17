Diyarbakır'da 718 işletme deprem destek paketine başvurdu

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik başlatılan 450 milyon dolarlık destek paketine Diyarbakır'dan 2 haftada 718 başvurunun yapıldığını söyledi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, deprem bölgesindeki saha ziyaretleri kapsamında Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda KOBİ'ler, sanayiciler ve esnafa 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi'ni tanıtan İbrahimcioğlu, KOSGEB'in 32 yıldan bu yana KOBİ'lere hizmet ettiğini belirterek, "KOSGEP aracılığıyla dünya bankası iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayelerinde verilecek olan bu destek ile KOSGEB'in kendi kanun kapsamındaki işletmelere verileceğini söylemek isterim. Bu işletmeler belirlenen şartlar dahilinde Çevre Şehircilik Bakanlığının e-Devlet üzerinden alınan hasar tespit raporuna göre bu destekten istifade edecekler. Buraya gelmeden önce sabahleyin başvurulara baktık. 2 haftada 718 tane işletmemiz başvurmuş ama Diyarbakır'ın potansiyeli 'Ne kadar başvurabilir?' diye biz değerlendirme yaptığımızda, hasar tespitleri değerlendirmiştik. Yaklaşık 2 bin tane işletmenin potansiyel olarak başvurmasını, başvurabileceğini gördük. Şu anda 2 haftada 718 başvuru var, fena değil. Ama yeterli de değil. Ne kadar hızlı başvuruları alırsak o kadar hızlı ve özen verildiği üzerine belirlenmesini isterim. İşletmemizin belirttiği hesap numarasına tek seferde yapılıyor. ve çok hızlı bir şekilde olacağını bildirmiş olduk. Önümüzdeki haftalarda bu ödemelerin de, çünkü ödeme talepleri de gelmeye başladı, onayla beraber hesap numaralarına önümüzdeki hafta içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla ödeneceğini müjdesini vermiş olacak" dedi.

'BU PARAYI NEREYE HARCADINIZ DİYE SORMUYORUZ'

Diyarbakır'da, projeden yaklaşık 2 bin işletmenin faydalanacağını belirten İbrahimcioğlu, "Program başlayalı 2 hafta olmuşken, ödemelerin de ne kadar hızlı olduğunu göreceksiniz. Bu 2 bin işletme bu destekten istifade ettiğinde ne olacak? Biliyoruz ki burada çok daha fazla işletme var. Fakat bu 2 bin işletmeyle aldığında bu desteği ortalama 400 bin lira, her bir işletmemiz destek alırsa, 250'den 650 bin liraya kadar destek verilir. Neredeyse 800 milyon lira hızlı bir şekilde ticaretin çarklarını döndürecek şekilde bir nakit para enjekte edilmiş oluyor. Bu ticaretin çarklarında bu paranın kaldıraç etkisi neredeyse 8 milyara ulaşır. Çünkü birleriniz borcunu öder, öbürü malını alır, belki başka bir ihtiyacını görür, diğeri dükkanının tamir edilmesi gereken yerin bakımını yapar. Çünkü biz bu parayı nereye harcadınız diye sormuyoruz. Yeter ki işletmenin canlanmasına ve ticaretin çarklarını dönmesine hizmet edecek şekilde bu paraları kullanın. Bu anlamda totalde Diyarbakır'a gelecek olan paranın miktarı bizim için önemli. Bu para ticaretin çarklarına girsin ticaretin çarklarını hızlı bir şekilde döndürsün azın üstünde canlanma, yani ticaretimize bir can suyu olsun diyoruz" diye konuştu.

Toplantı, daha sonra soru cevap şekilde basına kapalı olarak devam etti.