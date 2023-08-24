Diyarbakır'da 48 İş Yerine 1 Milyon 409 Bin 509 TL Para Cezası

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda 48 iş yerine toplamda 1 milyon 409 bin 509 Türk Lira para cezası kesildi.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2023 yılının ilk 7 ayında 10 bin 987 kayıtlı işletmeye düzenlediği denetimler çerçevesinde 48 iş yerine toplamda 1 milyon 409 bin 509 Türk Lira para cezası kesildi.

Türkiye genelinde 21 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan gıda denetimleri Diyarbakır'da da hayata geçti. Kentte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 100 personel ile kayıtlı bulunan 10 bin 987 işletmeye denetim gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede 2023 yılında 7 ay içerisinde tespiti yapılan olumsuzluklarla ilgili olarak 48 işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı. İşletmelere toplamda 1 milyon 409 bin 509 Türk Liralık para cezası verildi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Türkiye genelinde düzenlenen geniş çaplı gıda denetimlerinin kentte de hayata geçirildiğini ifade etti.

Özellikle risk teşkil edecek ürünlerin grubuna göre denetimlerin sıkılaştırıldığını dile getiren Atalar, "Bugün bakanlığımız tarafından 21 Ağustos ila 8 Eylül tarihleri arasında tüm ülke genelinde yapılacak olan gıda denetimlerini Diyarbakır'da hayata geçirmek üzere bir araya geldik. Bilindiği gibi bakanlığımız ve il müdürlüğümüz tarafından yıl içerisinde gıda üreten toplu tüketim ve üretim yerleri satış noktaları olmak üzere bütün gıda ile ilgili her türlü işletmeyi yıl içerisinde denetimlere tabi tutuyoruz. Bu ürünlerin risk grubuna göre denetimler yapılmaktadır. Et ve süt ürünleri gibi çabuk bozulmaya veya insan sağlığını direkt olumsuz etkilemeye yönelik gıdalarda daha fazla sayıda denetim var. Bunun dışında bütün ürün gruplarında yıl içinde devam eden rutin denetimlerimiz mevcuttur" dedi.

Halkın daha sağlıklı gıdaya erişebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Atalar, şunları kaydetti:

"Diyarbakır genelinde yaklaşık 10 bin 987 kayıtlı işletmemiz bulunmaktadır. Yıl içerisinde yaklaşık 19 binin üzerinde denetim gerçekleştirmekteyiz. Bu yaptığımız denetimlerin il müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen veteriner hekimden gıda mühendislerinden oluşan 100'ün üzerindeki personel tarafından gerçekleştirilmektedir. İl müdürlüğümüz koordinasyonunda gıda üretimi ve tüketimine uygun olmayan yerlerle ilgili çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu çerçevede halkın daha sağlıklı gıdaya erişebilmesi için gerekli bütün tedbirleri almaktayız." - DİYARBAKIR