Diyadin'de Tarım ve Hayvancılıkta Üretim Artışı

Diyadin'de Tarım ve Hayvancılıkta Üretim Artışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Boyalan köyünde muhtar Orhan Çiftçi öncülüğünde tarım ve hayvancılık faaliyetleri artıyor. Bölgede şeker pancarı, buğday ve patates ekimi yapılırken, sulama sorunlarına çözüm bekleniyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üretim artıyor. Pancar, patates ve hayvancılıkla bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

Diyadin ilçesine bağlı Boyalan köyünün muhtarı Orhan Çiftçi, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü görevi süresince tarım ve hayvancılık faaliyetlerine öncülük etmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana üretimi ön planda tutarak, verimli topraklara sahip olan köyünün potansiyelini artırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

"Kaynağımız topraktır, çalışmaya devam ediyoruz"

Köy halkının temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Muhtar Orhan Çiftçi, "Şu an şeker pancarı, buğday, arpa ve patates ekimi yapıyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Yaylamız var, yaz aylarında hayvanlarımızı oraya çıkarıyoruz. Tüm bu çabalarımızın temelinde hem milletimize hem de devletimize katkı sağlamak var" şeklinde konuştu.

Muhtar, Boyalan köyünün Diyadin'de pancar ekimi yapan ilk köy olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölgede ilk pancarı eken köy bizim köyümüzdür. Topraklarımız oldukça verimli. Eğer devletimiz el verirse bu topraklar daha fazlasını üretmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Bin dönümde şeker pancarı ekildi

Bu yıl Boyalan köyünde bin dönüm arazi üzerine şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Bölgenin yüksek rakımlı ve verimli toprak yapısının üretim için oldukça elverişli olduğunu belirten Çiftçi, "Çapa çalışmaları da devam ediyor. Herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

Sulama sorunu çözüm bekliyor

Köydeki vatandaşlardan Recep Çiftçi ise sulama sorununa dikkat çekerek "Mazotu koyuyoruz, traktörü çalıştırıyoruz ama su olmadı mı üretim aksıyor. Sulama kanalı eksikliği yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz."

"İmkan verilsin, daha fazlasını yaparız"

Muhtar Orhan Çiftçi son olarak, köy halkının çalışkan olduğunu ve imkanlar sunulursa çok daha verimli işler yapılabileceğini belirtti:

"Köyümüz merkezi bir köy. Tarımsal anlamda potansiyeli çok yüksek. Devlet el atarsa çok daha güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma' iddiası

YÖK'ten İstanbul Üniversitesi rektörüne soruşturma! Suçlamalar vahim
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi

İlk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti

Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı

Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.