Rekabet Kurumu dijital çağda rekabet politikalarını çalıştayda ele alacak

Rekabet Kurumu tarafından organize edilen Dijital Çağda Rekabet Politikaları Çalıştayı'nda, dijital pazarlarda değişen rekabet dinamikleri ve yapay zeka alanında atılan düzenleyici adımlar ele alınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, çalıştay, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 26 Haziran Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Çalıştayda, dijital pazarlarda değişen rekabet dinamikleri, yeni nesil rekabet sorunları ve yapay zeka çağında politika seçenekleri, sektör temsilcileri, akademisyenler ve paydaşların katılımıyla masaya yatırılacak.

Çalıştayın, Kurumun yürüttüğü "dijital çağda rekabet politikaları" çalışması kapsamında dijital pazarlarda ortaya çıkan güncel rekabet sorunlarının çok boyutlu biçimde ele alınmasına, uluslararası düzenleme eğilimlerinin değerlendirilmesine ve Türkiye'ye özgü politika seçeneklerinin tartışılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Politika geliştirme süreçlerine katkı sunulmasını amaçlıyoruz"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dijital pazarlara ilişkin yürüttükleri sektör incelemeleri, soruşturmalar ve kararlar aracılığıyla bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Edindikleri bilgi birikimi ve tecrübenin, dijital pazarlarda ortaya çıkan rekabet sorunlarının daha iyi anlaşılması ve etkili politika araçlarının geliştirilmesi bakımından önemli zemin oluşturduğuna dikkati çeken Küle, "Bu alandaki çalışmamızla, dijital pazarlarda mevcut ve muhtemel rekabet sorunlarının tespit edilmesi, müdahale araçlarının değerlendirilmesi ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunulması amaçlanıyor." dedi.

Küle, dijital pazarların, çeşitli özellikleri nedeniyle rekabet otoritelerinin öncelikli inceleme alanları arasında yer aldığını belirterek, "Bu özellikler, teşebbüslerin kısa süre içinde önemli ölçüde piyasa gücü elde edebilmesine imkan tanırken, aynı zamanda pazara giriş koşullarını zorlaştırabiliyor ve rekabet baskısını zayıflatabiliyor. Veri, teknoloji ve ekosistem kontrolü, dijital çağda rekabet gücünün temel belirleyicileri haline geliyor. Bu unsurlara erken erişen teşebbüsler, avantajlarını hızla pekiştirerek pazardaki konumlarını güçlendirebiliyor." diye konuştu.

Birçok ülkede, dijital pazarların hızlı ve dinamik yapısı karşısında yalnızca ihlal konusu davranış gerçekleştikten sonra devreye giren müdahale araçlarının (ex-post) her durumda yeterli olmayabileceğinin tartışıldığını ifade eden Küle, buna karşılık öncül düzenleme yaklaşımlarının (ex-ante), belirli teşebbüsler veya piyasa yapıları bakımından rekabetçi riskler ortaya çıkmadan önce çerçeve kurallar getirmeyi amaçladığını anlattı.

Küle, çalıştayın ilk oturumunda "Dijital Piyasalarda Düzenlemelerin Geleceği: Ex-Ante Müdahaleler ve Ex-Post Yaklaşımlar" başlığının ele alınacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, dijital pazarlara yönelik öncül düzenlemeler ile ardıl müdahaleler çeşitli yönleriyle kıyaslanacak ve her iki aracın güçlü ve zayıf yönleri ülke uygulamaları ile birlikte değerlendirilecek. Aynı zamanda dijital piyasalarda tek tip düzenleme modelinin mümkün olup olmadığı ve ülkelerin kendi ekonomik, kurumsal ve hukuki yapılarına uygun çözümler geliştirme ihtiyacı üzerinde durulacak."

"Super App yapılarının rekabet üzerindeki etkileri tartışılacak"

Küle, çalıştayın ikinci oturumunda "Yeni Rekabet Sorunları ve Düzenleyici Yaklaşımların Sınırları" başlığı altında dijital pazarlarda son dönemde öne çıkan yeni nesil rekabet sorunlarının tartışılacağını belirtti.

Oturumda, özellikle algoritmik fiyatlama uygulamalarının yaygınlaşmasıyla gündeme gelen örtülü işbirliği risklerinin değerlendirileceğini ifade eden Küle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun yanı sıra veri temelli rekabet endişeleri ve çoklu hizmetleri tek bir ekosistem altında toplayan 'Super App' yapılarının rekabet üzerindeki etkileri tartışılacak. Oturumun bir diğer odak noktası, mevcut rekabet hukuku araçlarının ve düzenleyici yaklaşımların bu yeni nesil sorunlarla başa çıkma konusundaki yeterliliği olacak."

Yapay zekanın dijital ekonomiye etkileri masaya yatırılacak

Küle, yapay zekanın, üretken yapay zeka uygulamaları ve temel model ekosistemleri üzerinden dijital ekonominin rekabet dinamiklerini yeniden şekillendirdiğine işaret ederek, "Çalıştayın üçüncü oturumu 'Yapay Zeka Pazarında Rekabet Dinamikleri' başlığıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda, dünyada yapay zeka alanında atılan düzenleyici adımlar ve yürütülen incelemeler çerçevesinde küresel eğilimler ele alınacak."

Çalıştayın çıktılarının, Kurumun "Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları" çalışmasının güncellenmesine ve Dijital Çağda Rekabet Politikaları Raporu'nun hazırlanmasına katkı sağlamasını beklediklerini bildiren Küle, şunları kaydetti:

"Yapay zeka oturumunda yapılacak değerlendirmelerin, yürüttüğümüz Yapay Zeka Sektör İncelemesi'nin ön bulgularına hizmet etmesini bekliyoruz. Dijitalleşmenin piyasa yapıları üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığı dönemde düzenlenecek çalıştay, kamu otoritesi, akademi, teknoloji teşebbüsleri ve sektör temsilcileri arasında kapsamlı bir istişare zemini oluşturacak. Dijital çağda rekabetin korunması, yenilikçiliğin desteklenmesi ve tüketici refahının güçlendirilmesi yönünde atılacak adımların, daha katılımcı, esnek ve bulgulara dayalı bir yaklaşımla şekillendirilmesini amaçlıyoruz."