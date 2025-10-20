Dijital Kilit Sistemleri ile Türkiye, Üretici ve İhracatçı Konumuna Geldi

Dijitalleşmenin hayatın her alanına girdiği günümüzde eski tip anahtarlar da hızla tarihe karışıyor. Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde faaliyetlerini sürdüren Telcom Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yücel, başta konaklama, sağlık ve spor sektörleri olmak üzere kilit sektörünün hızla dijitalleştiğini belirtti.

Firma olarak Türkiye'nin bu alandaki büyümesine katkı sağlamaya devam ettiklerini ve şu anda yüzde 65'i yerli üretimle üretilen dijital kilit sistemlerinin, hem iç pazarda büyümeyi sürdürdüğünü hem de uluslararası rekabete hazırlandığını kaydeden Yücel, "Ülkemiz bu konuda artık sadece kullanıcı değil aynı zamanda üretici ve ihracatçı bir konuma geldi. Türkiye'nin dijital güvenlik çözümlerinde önemli bir noktaya geldi. Özellikle son 5 yılda Türkiye, kartlı ve şifreli geçiş sistemlerinde önemli bir sıçrama yaşadı. Artık dışa bağımlı değiliz. Hem kendi iç pazarımıza hitap ediyoruz hem de dünya pazarlarında rekabet edecek ürünler geliştiriyoruz" dedi.

"Bir kilidin içinde 400 parça var; yüzde 65'ini kendimiz üretiyoruz"

Telcom Teknoloji'nin üretim sürecinde yerlilik oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını vurgulayan Yücel, özellikle en çok zorlanılan parçalardan biri olan yay mekanizmasının da şirket bünyesinde üretildiğini söyledi.

Yücel, "Kilit sistemlerinin en çok çalışan parçası yaydır. Biz bu parçayı da kendimiz üretmeye başladık. Böylece dışa bağımlılığı kaldırdık ve kalite kontrolünü tamamen ele aldık. Bu sayede ürünlerimize 100 bin açma kapama garantisi verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Firmanın üretim tesislerinde pim, çark, kol gibi metal aksamlar da dahil olmak üzere yüzde 65 oranında yerli imkanlarla üretim yapıldığını belirten Yücel, bu üretim altyapısının firmalarını rakiplerinden ayırdığını kaydetti.

"Boş kol sistemiyle kullanıcı hatalarına karşı çözüm sunduk"

Yaygın kullanıcı hatalarından biri olan "kart okutmadan kolu zorlamaya" karşı geliştirdikleri "boş kol sistemi"nin, firmanın mühendislik odaklı yaklaşımının en iyi örneklerinden biri olduğunu ifade eden Yücel, sistemin işleyişini şöyle anlattı: "Kart okutulmadan kolu zorlayan kullanıcılar genelde sistemi kırıyor. Biz bu durumu önlemek için boş kol dediğimiz bir sistem geliştirdik. Kart okunmadan kol hareket ediyor ama kapı açılmıyor. Böylece sistem zarar görmüyor ve kullanıcı da yönlendirilmiş oluyor."

"Hedefimiz: Global pazarda daha görünür olmak"

İhracat odaklı büyüme stratejilerine de değinen Yücel, "Farklı sektörlerden gelen talepler, ürünlerimizin karşılık bulduğunu gösteriyor. Biz iç pazardaki liderliğimizi sürdürürken global pazarda da görünürlüğümüzü artırmak istiyoruz. Türkiye'nin bu alanda bölgesel üretim üssü olma potansiyeli var" diye konuştu. - MUĞLA