Dicle Elektrik'ten Yapay Zeka ve Drone Destekli Kaçak Enerji Denetimi: 43 Kaçak Trafo Tespit Edildi

Dicle Elektrik'ten Yapay Zeka ve Drone Destekli Kaçak Enerji Denetimi: 43 Kaçak Trafo Tespit Edildi
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Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yapay zeka ve drone destekli denetimlerde bir günde 43 kaçak trafo tespit etti. Kaçak kullanımı belgeleyerek hukuki süreci başlatan şirket, enerji ile ilgili saldırılara da sert tepki gösterdi.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da kayıp kaçaklara yönelik yapay zeka ve drone destekli denetimlerinde bir günde 43 kaçak trafo tespit edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, kaçak kullanım nedeniyle oluşabilecek teknik arızaları ve ekonomik kayıpları önlemek amacıyla denetimlerini ileri teknolojiyle yürüten Dicle Elektrik'in, Şanlıurfa'da kayıp kaçaklara yönelik yapay zeka ve drone destekli denetimlerle bir günde 43 kaçak trafo tespit ettiği aktarıldı.

Toplam gücü 8 bin 300 kilovolt amper (kVA) olan trafolarla yaklaşık 10 bin konutun enerji tüketimine eşdeğer miktarda kayıt dışı kullanım amaçlandığı belirlendi. Dicle Elektrik'in kaçak kullanımı belgeleyerek bu trafolara el konulması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca, Akçakale ilçesi Sıngören Mahallesi'nde vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılayan 2 hizmet trafosuna silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Her biri 100 kilovolt amper gücündeki iki trafonun, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kurşunlanarak çalışamaz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, trafoların devre dışı kalmasının ardından olay yerine gelen ekiplerin geçici enerji temini için çalışmalar başlattığı, sahada yapılan incelemelerde, saldırının köy içindeki arazi husumetinden kaynaklandığı yönünde şüpheler oluştuğu ve konu hakkında adli mercilere bilgi verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçakla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, "Kaçak tüketim sadece şirketimize değil, tüm topluma zarar veriyor. Yapay zeka ve drone destekli denetimler sayesinde bu durumlara hızlıca müdahale edebiliyoruz. Öte yandan vatandaşa hizmet için kurulan trafolara düzenlenen saldırılar da kabul edilemez. Bu sadece kamu malına değil, vatandaşlarımızın enerji tüketim hakkına da müdahaledir. Gerekli hukuki işlemleri başlattık ve mücadelemizi her iki sahada da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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