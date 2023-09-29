Dicle Elektrik Ekibi Saldırıya Uğradı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaçak kontrolü için kırsal kesimlere giden Dicle Elektrik saha ekiplerinin uğradığı saldırıda 2 personel darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şirket personellerinden 2'si, kontrol amacıyla gittikleri Kurtalan ilçesi İğdeli köyü Yazılı mezrasında daha önce kaçak tüketimden dolayı ceza yazılan abone ve yakınlarının saldırısı sonucu yaralandı.

Görevlilerin etrafını saran 7-8 kişilik bir grup, küfür ve hakaretler ederek görevlilerden hemen bölgeyi terk etmelerini istedi. Görevliler araçlarına yöneldiği sırada ise ellerindeki odunlar ile çalışanları darp ettiler. Bu sırada cep telefonu kamerası açık olan bir görevli, yaşananları kayıt altına aldı.

Odunlarla darp edilen arkadaşına yardım edip bölgeden uzaklaştırmak isteyen saha görevlisi, bu sırada yüzüne darbe aldı. Darbe sonucu görevlinin burnu hasar gördü. Odunlarla darp edilen diğer görevlinin ise kaburgalarında ciddi zedelenmeler oldu.

Yaralanan iki saha çalışanı, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şikayetleri üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dicle Elektrik yetkilileri; yaşanan bu olayın, bölgedeki elektrik hırsızlığının ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını açık biçimde ortaya koyduğunu belirterek, ekibin darp edildiği mezraya daha önce iki kez girme girişimlerinin sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Mezrada 16 abone olduğu belirtilen açıklamada, "Kaçak tüketim oranı yüzde 92 düzeyinde. Böyle olunca buraya yönlendirilen ekibimiz daha mezraya girişte kalabalık bir grup tarafından engellenmiş, ardından hakarete uğramış ve sonrasında saldırıya uğrayarak yaralanmıştır. Kaçak tüketimin korkunç boyutlara ulaştığı mezrada, kontrol için giden ekiplerimize yönelik saldırıları vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Bölge genelinde kayıpsız, kesintisiz ve daha kaliteli elektrik enerjisi vermenin yanı sıra milli ekonomiye daha fazla zarar vermemesi için kaçak elektrik tüketimine karşı tüm imkanlarımızı kullanarak mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek isteriz" ifadelerine yer verildi. - SİİRT