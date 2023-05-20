DHMİ Genel Müdürü Keskin: Türkiye Yüzyılı vizyonuna layık projelerle geleceğe koşuyoruz

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, DHMİ'nin 90. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğine kararlılıkla ilerlediklerini ve yolcu ve çevre dostu projelerle hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, havalimanı işletmeciliği ve hava seyrüsefer yönetiminde yaşanan değişim ve başarının göz kamaştırıcı olduğunu ifade etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 90 yıldır yolcu ve çevre dostu havalimanlarında Türk milletine hizmet sunan DHMİ'nin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna layık proje ve eserlerle geleceğe doğru koşusuna kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Keskin, DHMİ'nin kuruluşunun 90. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sivil havacılık sektörünün bu süreçte sürekli büyüdüğünü ve DHMİ'nin de bu istikrarlı büyümenin temel dinamiğini oluşturduğunu belirtti.

Havacılığın altın dönemine tekabül eden son 21 yılda havalimanı işletmeciliği ve hava seyrüsefer yönetiminde yaşanan değişim, dönüşüm ve başarının göz kamaştırıcı olduğunu vurgulayan Keskin, şu bilgileri paylaştı:

"2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımız 2023'te yüzde 119 artışla 57'ye ulaştı. Bu süre zarfında terminal kapasitesi yüzde 508 artışla 334,95 milyon yolcu/yıl seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde seyrüsefer yardımcı cihazlarımızın sayısı yüzde 158 artışla 555'e ulaştı. Ayrıca yurdun dört bir yanını donattığımız havalimanlarımızla vatandaşlarımız hava yoluyla seyahatin konforuyla tanıştı. 2003'te 34 milyon 443 bin 655 olan toplam yolcu trafiği 2022'de yüzde 429 artışla 182 milyon 225 bin 531'e yükseldi. Uçak trafiği (overflight dahil) 2003'te 529 bin 205 iken 2022'de yüzde 256 artışla 1 milyon 883 bin 471'e ulaştı. Hava yolu kargo kapasitesi ise 2003'teki 303 ton seviyesinden 2022'de yüzde 783 artışla 2 bin 676 ton seviyesine yükseldi."

Türkiye'nin gurur abidesi olarak tarihe geçen İstanbul Havalimanı gibi eserlerle de yetinmeyerek, halkın hayatını kolaylaştıracak, refahını artıracak büyük projelere yenilerini ekleyerek geleceğe kararlılıkla ilerlediklerini belirten Keskin, "Temel görevlerimizden olan hava seyrüsefer hizmetlerinde de ileri teknolojik altyapı ve yetişmiş insan gücümüzle dünyaya örnek olacak bir düzeydeyiz. Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasını maharetle yönetiyor, yerdeki üstün başarılarımızı gök vatana da taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

38 havalimanı "erişilebilirlik belgesi" aldı

Keskin, yolcu ve çevre dostu projeleri geliştirirken dijital dönüşüme ve mobiliteye verdikleri önem doğrultusunda hayata geçirdikleri, misafirlere dijital çözümler ve çeşitli kolaylıklar sunan yenilikçi uygulamalara her geçen gün yenisini eklediklerini kaydetti.

Geliştirdikleri teknoloji temelli yerli ve milli projelerin sayısının gün geçtikçe arttığını ve dışa bağımlılığı azaltıp milli ekonomiye önemli katkı sağlayan AR-GE projelerinin yurt dışında büyük takdir topladığını bildiren Keskin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlardan birisi olan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) sisteminin can Azerbaycan'a hizmet verecek oluşundan çok mutluyuz. 'Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Havacılık' ilkesini temel alan yönetim anlayışımızla geliştirdiğimiz projelerde ve mevcut havalimanlarımızda öncelikli prensiplerimiz arasında çevreye duyarlılık bulunuyor. 54 havalimanımızın hak ettiği sıfır atık belgesi ve 50 havalimanımıza verilen Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası bu konuda küresel ölçekte ne kadar iddialı ve başarılı olduğumuzun tescili. Havalimanlarımızda erişilebilir uygulamaları hızla ve hassasiyetle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bu sayede 'erişilebilirlik belgesi' alan 38 havalimanımız ve çalışmaların sürdüğü diğer havalimanlarımızla engelleri birlikte ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"DHMİ, geleceğe koşusuna aynı kararlılıkla devam edecek"

Keskin, yönetim felsefelerinin kendilerini daima yeni hedeflere sevk eden bir düsturu bulunduğunu ve her başarının yenisinin işaret fişeği olduğunu vurguladı.

Bu anlayışla yeni proje ve yatırımları hız kesmeden sürdürmeye azim ve kararlılıkla devam ettiklerini belirten Keskin, Malatya ve Kayseri havalimanlarında yeni terminal binalarının çalışmalarının sürdüğünü ve Çukurova Havalimanı'nı da bu yıl hizmete almayı planladıklarını bildirdi.

Antalya ve Esenboğa havalimanlarına ilişkin ihalelerin önemine de dikkati çeken Keskin, devlet, Hazine ve yolcu garantisi bulunmayan bu ihaleler sayesinde hem kamu kaynağı sarf edilmeden havalimanlarının yenilenip genişletileceğini hem de kuruluşun peşin tahsil ettiği meblağ ile önemli miktarda kira geliri elde edeceğini belirtti.

Keskin, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da dünyanın zirvesine taşıdığımız sivil havacılığı daha da geliştirmek, yenilikçi uygulamalarımızla, yolcu odaklı ve çevreye duyarlı yönetim anlayışımızla Türkiye Yüzyılı vizyonuna layık proje ve eserleri hayata geçirerek zirvedeki yerimizi daima muhafaza edeceğiz. 90 yıldır yolcu ve çevre dostu havalimanlarında milletimize hizmet sunan, uzakları yakın eden, sadece iller, bölgeler arasında değil gönüller arasında da köprüler kuran DHMİ, geleceğe koşusuna aynı kararlılıkla devam edecek."