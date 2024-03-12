Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Manisa'da Düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerinin, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya ve Bursa'dan sonra Manisa'da 14-15 Mart 20214 tarihlerinde Manisa Fuar Merkezinde düzenleneceği bildirildi.

Manisa'da düzenlenecek etkinliğe Zafer Kalkınma Ajansının da stantla katılacağı, ajansın sağladığı destekleri ve teşvikleri anlatacağı belirtildi.

Açıklamada, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği, gençlerimizin devletin sunduğu imkanlar hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu imkanlardan yararlanmasını hedefleyen bir kamusal halkla ilişkiler organizasyonudur. Bu etkinlik, gençlerin hem öğrenmesi hem de eğlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında", "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğini gençlerimiz ile Devletimiz arasındaki etkileşimi artırmak ve aralarında bir gönül bağı kurmak amacıyla gerçekleştirmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA