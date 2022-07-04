Devlet teşvikiyle kendi işini kurdu 2 yılda üretimi 10 katına çıkardı

Genç girişimci devlet teşvikiyle kendi işini kurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 36 yaşında ki genç girişimci Mesut Şen, devlet teşvikiyle kurduğu hayvan çiftliğinde üretimi 10 katına çıkardı.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Hayvancılık Yatırımlarının desteklenmesi Hibe Programı'nda 2019 yılında başvurusu kabul edilen ve aldığı hibe desteğiyle Büyükbaş hayvan çiftliği kuran Mesut Şen, ilk etapta kurduğu çiftlikte 20 büyükbaş hayvan ile işe başladı. Genç girişimci Devlet desteği sayesinde 2 yıl içerisinde üretimi 10 katına çıkardı.

"Daha önce başkalarının işini yapıyordum"

Küçüklüğünden beri baba mesleği olan Hayvancılık yaptığını, imkansızlık nedeniyle başkalarının hayvanlarını beslediğini belirten Mesut Şen, 'Devlet teşviki sayesinde kendi işini kurduğunu' belirtti. Şen," Devletin böyle bir teşviki olduğunu duydum ve bende başvuruda bulundum, başvurum kabul edildi ve kısa sürede inşaat çalışmasına başladık, bir yıl içerisinde çiftliğimizin inşaatını bitirdik ve hayvanlarımızı alarak işe başladım. Daha önce kendi ahırımız olmadığı için başlarının işini yapıyorduk, işte şimdi devlet teşviki sayesinde kendi ahırımda kendi hayvanımı besliyorum"

2 yıl içerinde üretimi 10 katına çıkardı

2019 yılında kurduğu hayvan çiftliğinde 20 büyükbaş hayvanla başlayan Şen, 2 yıl içerisinde kapasiteyi 250 Büyük baş hayvana çıkardığını söyledi. Şen," İlk başta 20-30 hayvanla başladım, daha sonra kademe kadem olarak, 100, 150 ve 250'ye kadar çıkardım. İşi biraz daha büyüyüm ve besi yanında yaylım hayvan da beslemeye başladım. Hayvanlarım otlatıldıktan ve besiye hazır olduktan sonra, içeri çekip besiye alıyorum" dedi

Devlet desteği çok önemli

Devlet desteği sayesinde işi kurduğunu belirten Şen, "Bu işi tek başıma ve gücümle yapamazdım, yani Devletin verdiği hibe ile bu işe kalkıştım ve işimi kurabildim. Devlet sayesinde kendi hayvanımızı, kendi ahırımızda besliyoruz" şeklinde konuştu.

Genç girişimciyi ziyaret ederek, işletmeyi inceleyen Siverek Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Şık ise "Bu işletme Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen, Hayvancılık Yatırımların Desteklenmesi, hibe programı çerçevesinde, genç çiftçimiz Mesut Şen, yüzde 50 hibe programına başvuruda bulundu. 2018 yılında başvurusu kabul edilen genç çiftçimizin projesi 2019 yılında faaliyete geçti. Kendisi şuanda tek seferde 80-90'na yakın büyükbaş Hayvan belemektedir, bunların 50 tanesi kurbanlık hayvandır. Bunların yanında süt hayvanlarını da beslemektedir. Şuanda Siverek ilçesinde bu çiftlik gibi 3 işletmemiz daha devlet desteğiyle kurulmuş ve faaliyet göstermektedir" diye konuştu.