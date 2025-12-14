Haberler

DSİ, Diyarbakır ve Mardin'deki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri, Diyarbakır ve Mardin'deki bazı taşınmazları satmak üzere açık ve kapalı teklif usulü ile ihale açtı. İhaleler 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti tam veya hisseli olarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Diyarbakır ve Mardin'deki bazı taşınmazlar satılacak.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre söz konusu ihaleler, açık ve kapalı teklif usulüyle Bölge Müdürlüğünün Diyarbakır'daki adresinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Diyarbakır'ın Eğil ve Kayapınar ilçelerinde birer, Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki taşınmazın satışı yapılacak.

Eğil'de bulunan tarla niteliğindeki taşınmaz için birim fiyat metrekarede 153,58 lira, toplam bedel 20 milyon 197 bin 380 lira olarak belirlendi.

Kayapınar'daki arsanın birim fiyatı metrekare başına yaklaşık 13 bin 595 lira, toplam bedeli 2 milyon 376 bin 402 lira olarak tespit edildi.

Nusaybin'deki arsalardan ilki için birim fiyat metrekarede 13 bin 486 lira ve toplam bedel 5 milyon 69 bin 45 lira, diğer arsa için de birim fiyat 11 bin 43, toplam bedel 3 milyon 693 bin 352 lira oldu.

Söz konusu ihaleler, 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İlanda ihalelere ilişkin diğer detaylar da yer alıyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
title