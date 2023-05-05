DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan ekonomi açıklamaları

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KMTSO) ziyaretinde ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, merkezi yönetimin olmaması gerektiğini, Varlık Fonu'nun yokluk fonu olduğunu ve enerji konusunda dışa bağımlı olduklarını belirtti. Ayrıca, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanacağını ve istişareye önem veren bir yönetim anlayışının getirileceğini söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu kadar büyük bir ekonomide merkezi yönetim olmaz. Çok miktarda petrolün, doğal gazın olduğu, gelen dövizin bütün ekonominin ihtiyacını karşıladığı, artanın da Varlık Fonu'na konulduğu yerde olur. Varlık Fonu o zaten. Bizimkisi 'yokluk fonu', borca batmış bir fon. Bizim ekonomimiz enerji konusunda dışarıya bağlı. Onun için mutlaka güven odaklı, yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir ekonomik perspektifi korumamız gerekiyor. O da ölçüsüz rantları ve hesapsız kitapsız para kazanma yollarını kapatıp fırsat eşitliğiyle, rekabetle, alın teriyle, bilek gücüyle, akıl teriyle oluyor" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KMTSO) ziyaret etti. Burada Oda Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Babacan, gelen soruları cevapladı ve açıklamada bulundu.

"11 YIL EKONOMİNİN BAŞINDA OLDUM, BİR KERE BİLE KUR TELAFFUZ ETMEDİM"

Babacan, işten çıkarmalara yol açabileceği gerekçesiyle döviz kurunun baskılanmasından ve enerji maliyetlerindeki artıştan şikayet eden bir ihracatçının "Kur nerede olmalı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"11 yıl ekonominin başında oldum, bir kere bile kur telaffuz etmedim. Bugün de etmiyorum, yarın da etmeyeceğim. Çünkü siz ekonomide enflasyonun düşük ve öngörülebilir hale gelmesini sağlayacak bir politika uyguladığınızda diğer bütün ekonomik göstergeler makul bir noktaya doğru akıyor."

"EKONOMİ YÖNETİM MODELİMİZ İŞ DÜNYASI VE PİYASAYLA YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE BİR YÖNETİMDİ"

Babacan şu açıklamaları yaptı:

"Ekonomi yönetim modelimiz hep Allah'ın verdiği aklı kullanarak, bilimsel gerçekleri kullanarak, iş dünyası ve piyasayla yakın bir ilişki içinde bir yönetimdi. Bundan sonra da öyle olacak. Merkez Bankası'nın bir politika faizi var. O politika faizi de artı olarak enflasyonla mücadele odaklı belirlenen bir faiz. Ama onun dışındaki faizin piyasada oluşması gerekiyor.

"BİZİMKİSİ 'YOKLUK FONU', BORCA BATMIŞ BİR FON"

Bu kadar büyük bir ekonomide merkezi yönetim olmaz. Çok miktarda petrolün, doğalgazın olduğu, gelen dövizin bütün ekonominin ihtiyacını karşıladığı, artanın da Varlık Fonu'na konulduğu yerde olur. Varlık Fonu o zaten. Bizimkisi 'Yokluk Fonu', borca batmış bir fon. Bizim ekonomimiz enerji konusunda dışarıya bağlı. Onun için mutlaka güven odaklı, yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir ekonomik perspektifi korumamız gerekiyor. O da ölçüsüz rantları ve hesapsız kitapsız para kazanma yollarını kapatıp fırsat eşitliğiyle, rekabetle, alın teriyle, bilek gücüyle, akıl teriyle oluyor.

"EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY'İ TOPLAYACAĞIZ"

İstişareye önem veren bir yönetim anlayışını mutlaka, hemen getireceğiz. Uzun zamandır toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey'i toplayacağız. Onu deklare ettik, anayasal bir kurum fakat çalışmıyor. Orada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de var, sendikalar da var, çalışanların temsilcileri var, iş dünyası var. Ama sistem işletilmiyor. Çünkü oradaki istişare ve biraz da eleştiri ortamına tahammül edecek bir yönetim anlayışı yok.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLADIĞI EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİR TANESİ; HASAR TESPİT KOMİSYONU"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı en önemli adımlardan bir tanesi; Hasar Tespit Komisyonu. Ülkenin gerçek durumunu tespit edip şeffaf biçimde ortaya koymak. Merkez Bankası'nın, Hazine'nin gerçek durumu nedir? Gerçek enflasyon nedir? Bunları bilmemiz lazım ki çözüm üretelim. Güveni sağlamanın en önemli yolu, söylediğinizin doğru olmasıdır. Bu Afet Eylem Planı'nı 17 Ağustos 2021'de açıkladık. Depremden sonra da çıkarttığımız 6 Mart Raporu'nu da hükümetten de önce ve ilk siyasi parti olarak çıkarttık. Ekonomik etkiler ve öneriler, makro etkiler nasıl aşılacak gibi konular yer alıyor. Konut finansmanıyla ilgili Konut Finansmanı Kurumu (KFK) diye yeni bir kurum öneriyoruz. Büyük ekonomilerin hepsinde var. Türkiye'de de artık olması lazım. Hazine'den de daha ucuz kaynak sağlayıp konutlara yöneltmenin mekanizması bu."