'Güvenli liman' değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi

Küresel piyasalarda artan risk algısı, yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yöneltti. Özellikle siyasi belirsizliklerin yoğunlaşmasıyla birlikte, yatırımcılar riskten kaçınarak daha sağlam para birimlerine yöneliyor.

DEV BANKALARDAN YENİ YATIRIM TAVSİYESİ

Goldman Sachs ve Bank of America stratejistleri, Japonya'daki yükselen risklerin giderek daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor. Bu durum, geleneksel 'güvenli liman' para birimi olarak kabul edilen Japon yeni yerine, İsviçre frangının ön plana çıkmasına yol açıyor.

"RİSK PRİMİNİ DENGELEYECEKTİR"

Bank of America'nın Japonya FX ve faiz stratejisti Shusuke Yamada, uzun vadeli İsviçre frangı/Japon yeni pozisyonları almanın Japon yeni ile ilgili mali riskleri yansıtmanın en net yolu olabileceğini ifade etti. Yamada, bu durumun nedenini ise, "Çünkü İsviçre frangının sağlam mali profili, geleneksel güvenli liman para birimleri olan dolar ve Japon yenin için artan risk primini dengeleyecektir" diyerek anlattı.

DEĞER KAZANMASI BEKLENİYOR

Yatırımcıların bu yeni eğiliminin, önümüzdeki dönemde döviz piyasalarında İsviçre frangının değer kazanmasına yol açması bekleniyor.