Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'leri kapattı

Avusturya merkezli Oberbank, Almanya'daki tüm şubelerinde nakit para işlemlerini tamamen durdurduğunu duyurdu. Alınan karar kapsamında hem ATM'ler hem de gişe hizmetleri kalıcı olarak sonlandırıldı.

NAKİT İŞLEMLERİ TAMAMEN SONLANDIRILDI, TÜM ATM'LER KAPATILDI

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya genelindeki tüm şubelerde 31 Ağustos 2025 itibarıyla fiziksel nakit hizmetlerine son verildi. Şubelerde yer alan bilgilendirme afişlerinde, bankamatiklerin devre dışı bırakıldığı ve gişelerden artık nakit işlemi yapılamayacağı açıkça belirtildi. Kararın sadece belirli şubeler için değil, ülke genelindeki tüm Oberbank noktaları için geçerli olduğu vurgulandı.

MÜŞTERİLER TEPKİLİ

Kararın ardından birçok müşteri, bu önemli değişiklik hakkında önceden bilgilendirilmediklerini dile getirerek tepkilerini dile getirdi. Bazı kişiler, bankaya gittiklerinde üzeri örtülmüş ATM'lerle karşılaşarak uygulamadan o an haberdar olduklarını ifade etti. Özellikle yıllardır bankanın müşterisi olan ve dijital bankacılık kanallarını aktif kullanmayan yaşlı kesim, değişikliğin kendileri için mağduriyet oluşturduğunu kaydetti.

ALTERNATİF KANALLAR 'EK ÜCRET' İSTİYOR

Oberbank yetkilileri, müşterilerin nakit çekim ihtiyaçlarını süpermarketlerdeki nakit ödeme noktaları ya da diğer bankalara ait ATM'ler aracılığıyla karşılayabileceklerini bildirdi. Ancak bu hizmetlerin çoğu zaman ek ücretlere tabi olduğu ya da alışveriş yapma şartı gerektirdiği biliniyor.

NEDENİ BELLİ OLDU

Banka yönetimi, nakit işlemlere son verme kararının arkasında değişen müşteri davranışlarının yattığını belirtti. Yapılan açıklamada, müşterilerin büyük çoğunluğunun finansal işlemlerini artık dijital bankacılık üzerinden gerçekleştirdiği ve fiziksel hizmet taleplerinin önemli ölçüde azaldığına dikkat çekildi.