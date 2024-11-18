Deutsche Bank Türkiye'de faiz indirimi beklentisini öne çekti

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimine yönelik beklentisini öne çekti. Banka, kademeli yavaşlamanın başladığı, çekirdek enflasyon dinamiklerinin 'daha yapıcı' enflasyon görünümüne işaret ettiğini belirtti.

Bankanın raporunda "Son iki ayda üst üste gelen negatif enflasyon sürprizi Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri değiştirmemesine neden olabilir" ifadesine yer verildi.

"İLK FAİZ İNDİRİMİ ARALIK AYINDA"

Kurum, ilk faiz indirimi zamanlamasına ilişkin tahminlerini değiştirdi ve 2025 ocak ayında başlamasını öngördüğü 250 baz puan faiz indirim beklentisini aralık ayına çekti. Son enflasyon tahminlerindeki güncellemeler, Merkez Bankası'nın 'daha az şahin tonu', ABD seçimleri sonrası küresel piyasadaki dalgalanmaya rağmen TL'nin dirençli duruşu nedeniyle indirim beklentisi öne çekildi.

Raporda aralık sonrası bankanın temkinli ve kademeli indirimlerinin devamının beklendiği vurgulandı. Kasım'da manşet enflasyonun aylık yüzde 2'nin altına ineceği öngörüldü.

Raporda Kasım'da tahminin üzerinde enflasyon rakamı ve jeopolitik gerilimin artması gibi bazı riskler nedeniyle indirimin Ocak ayında başlayabileceği de ifade edildi.