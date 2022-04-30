Destekleme kapsamına alınan Domaniç'te çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Haberler

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Destekleme kapsamına alınan Domaniç'te çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

AA - Serdar Yiğit - Ekonomi
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Destekleme kapsamına alınan Domaniç'te çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için destekleme kapsamına aldığı merkezlerden Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çiftçilere 900 kilogram tohum dağıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için destekleme kapsamına aldığı merkezlerden Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çiftçilere 900 kilogram tohum dağıtıldı.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ilçe topraklarının yağlık ayçiçeği üretimi konusunda verimli olduğunu söyledi.

İpek, 1800 dekar alan için yüzde 75'i hibe destekli 900 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacağını belirterek, "Tarım arazilerimizin etkin kullanımın sağlanması adına devletimizin destekleri önem arz etmektedir. İlimizin ayçiçeği ekiminde teşvik alan ilçemize hayırlı olmasını diliyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Törenin ardından 150 çiftçiye tohumları teslim edildi.

AA / Serdar Yiğit - Ekonomi

Hisarcık, Kütahya, Domaniç, Tarım, Ekonomi, Haberler

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