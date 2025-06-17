Derbent'ten Londra'ya: Kadın Girişimcinin Altın Madalya Başarısı

Derbent'ten Londra'ya: Kadın Girişimcinin Altın Madalya Başarısı
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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Derbent Köyü'nde kurulan 'House of Hunny' markası, genç kadın girişimci Balca Alper Picht'in önderliğinde uluslararası arenada iki altın madalya kazandı. Sürdürülebilir üretim ve kadın emeğini ön plana çıkaran marka, meşe balıyla tat ve tasarımda en yüksek dereceye ulaştı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Derbent Köyü'nden çıkan başarı öyküsü, uluslararası arenada ses getirdi. Genç kadın girişimci Balca Alper Picht'in kurucusu olduğu "House of Hunny" markası, 2025 Londra Uluslararası Bal Yarışması'nda iki kategoride altın madalya kazandı.

Derbent köyünde tamamen doğayla uyum içinde, sınırlı miktarda üretilen bal; hem içeriği hem de sunumuyla dikkat çekti. House of Hunny markası, geleneksel arıcılığı modern estetikle buluşturarak, Anadolu'nun zengin bal üretim kültürünü dünyaya taşıyor. Picht'in ailesine ait çiftlikte ürettiği 2024 yılı meşe balı, yarışmada hem Tat ve Kalite hem de Tasarım ve Ambalaj dallarında en yüksek dereceye layık görüldü.

Uluslararası jüriyi etkilemeyi başaran House of Hunny, yalnızca bir gıda markası değil; aynı zamanda doğaya saygılı üretimin, kadın emeğinin ve sürdürülebilirliğin sembolü olarak öne çıkıyor. Altın madalyalı balın arkasındaki isim Balca Alper Picht, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu başarı yalnızca benim değil, toprağın, arıların ve bu topraklarda üreten kadınların başarısıdır. Derbent'ten Londra'ya uzanan bu yolculukta, doğallığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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