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Depremzedelere Tarım ve Orman Bakanlığından destek

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ahırı yıkılan ve hayvanları telef olan yetiştiriciler, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerle üretimlerini sürdürüyor. Malatya'da verilen destekler sayesinde hayvan sayıları arttı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ahırı yıkılan, hayvanları telef olan yetiştiriciler, Tarım ve Orman Bakanlığının çadır, nakdi yem desteği ve ayni hayvan destekleriyle üretimlerini sürdürüyor.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da hayvan yetiştiricileri, verilen desteklerle birlikte üretimlerini sürdürerek hayvan sayılarını artırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştiricilerin ve çiftçilerin üretime devam edebilmeleri için çeşitli destekler verdiğini söyledi.

Malatya'da 1900 ton tohum, 3 bin 500 ton kaba yem, 440 ton şeker, 117 milyon lira nakdi yem yardımı ile sıvat ve çadır gibi çiftçi ile yetiştiricilerin ihtiyaç duyduğu ne varsa karşılandığını hatırlatan Akar, "Göçük altında kalarak telef olan hayvanlar vardı. Cumhurbaşkanı'mızın kararları doğrultusunda hayvanları telef olanların hayvanları ayni olarak karşılandı. Bu kapsamda 3 bin 249 küçükbaş ile 550 büyükbaş hayvan dağıtıldı." diye konuştu.

Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi'nde birçok hayvan işletmesinin toprak altında kaldığını, yüzlerce hayvanın telef olduğunu ifade eden Akar, bu bölgedeki yetiştiricilere 400'ün üzerinde küçükbaş ile 5 büyükbaş hayvan verildiğini kaydetti.

"Şu an hayvan varlığımız deprem sürecinin üzerinde"

Depremin tüm olumsuzluklarına rağmen kentte hayvan sayısını artırdıklarına işaret eden Akar, "Deprem sürecinde bazı yetiştiricilerimiz çeşitli sıkıntılar nedeniyle hayvanlarını elden çıkardı. Şu an hayvan varlığımız deprem sürecinin üzerinde, insanlarımız hayvancılık ve bitkisel üretim faaliyetlerine devam ediyor. Depremden önce büyükbaş sayısı 179 bindi şu an 182 bin. Küçükbaş hayvan sayımız ise 386 bin. Büyükbaş hayvanda 3 bin, küçükbaş hayvanda ise 5 bin civarında artış var. " ifadelerini kullandı.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılgın ise "İlçemize bağlı 39 mahalle ile merkezdeki üreticilerimizin tüm kayıpları, küçükbaş ve büyükbaş ile arıcılık noktasında karşılandı. Ahırı yıkılan yaklaşık 600 yetiştiricimize çadır verildi. Ayni yem yardımları ulaştırıldı. Üzerinden bir yıla yakın süre geçmesine rağmen büyük çoğunlukta yetiştiricilerimizin yaraların sardık." değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda hayvanı telef olan hayvan yetiştiricisi Hakan Öztürk de "Sağ olsun devletimiz koyunumuzu, büyükbaşımızı verdi. Devletimizin verdiği koyunlar yavruladı. Hedefim küçükbaş hayvan sayısını 1000'e çıkarmak." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kahramanmaraş Malatya Deprem Tarım Doğal Afetler Ekonomi Güncel Haberler

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