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Depremzedeler Tarıma Dönüyor: Arsuz'da Yeni Muz Serası Açıldı

Depremzedeler Tarıma Dönüyor: Arsuz'da Yeni Muz Serası Açıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremden etkilenen Sercan ve Nazım Satmaz kardeşler, 100 dönüm kapalı sera alanına ek olarak 20 dönüm daha muz serası kurarak üretimlerini artırdılar. Yeni seranın açılışı Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 100 dönüm kapalı sera alanında muz üreten depremzede iki kardeş, 20 dönüm alanı daha serayla kapatarak üretim alanlarını genişletti. Deprem bölgesini üreterek ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşların yeni üretim merkezinin açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da depremzede vatandaşlar üreterek yaraları sarmaya devam ediyorlar. Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi'nde muz seraları bulunan Sercan ve Nazım Satmaz kardeşler, 100 dönümde yürüttükleri muz üretimini 5 milyon TL'lik yatırımla 120 dönüme çıkardı. 20 dönümlük yeni seranın açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ve üreticiler katıldı. Seranın açılışını gerçekleştirilen protokol üyeleri, daha sonra muz ağacı ekimi ve muz hasadı yaptı.

Muz serasında incelemelerde bulunan Vali Masatlı, "Hatay ilimiz tarihiyle ve kültürüyle bir medeniyet şehridir ama diğer taraftan da ülkemizin en önemli tarım illerinden bir tanesidir. Bugün de burada muz hasadı için bir arada bulunuyoruz. Hatay dendiği an zeytiniyle, narenciyesiyle, pamuğuyla ve buğdayla akla gelen bir ilimizdir ama onun dışında özellikle son yıllarda muz ve benzer ürünlerin de ilimizde çok yaygın olarak yetiştirildiğine şahit oluyoruz. Arsuz ilçemizin Üçgüllük Mahallesi'nde vatandaşımızın serasında muz hasadına başladık. 20 dekar seranın açılışı, diğer taraftan da hasadına katılmış olduk. Bizim genel olarak Arsuz ilçemizde yaklaşık bin dekar alanda muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bununla beraber diğer tropikal meyvelerin üreticiliği de yapılmaktadır. Ortalama bizim yıl rekoltemiz 7 bin tondur. İnşallah bu sene de gördüğümüz kadarıyla bir bolluk ve bereketlilik senesi. Fiyatlarımız da çok şükür iyi. Biz buradan tabii bu hasadın başta Arsuz'umuz olmak üzere Hatay'ımıza ve tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Buna benzer teşebbüslerin ve girişimlerin her zaman tarafımızdan destekleyeceğini de buradan özellikle bilinmesini isterim. Tarım aynı seviyede kalmıyor, dolayısıyla tarımda biz ne kadar ürün çeşitliliğini yakalayabilirsek, ne kadar dünyadaki piyasalarla rekabet edersek o ölçüde tarımımızın da gelişmiş olduğunu göreceğiz. Ben tekraren muz hasadımızın hayırlı olmasını diliyor, yetiştiren herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

"Rekoltemiz 7 bin ton Allah'ın izniyle"

Muz serası sahibi Nazım Satmaz, "Örtü altı muz serasıyla uğraşıyoruz. 100 dönüm seramız var. Ayrıyeten bu sene yeni yaptığımız 20 dönüm seramızın açılışını sayın valimiz ve kaymakamımız yaptı. Dualarımız edildi ve adağımız kesildi. Gelen herkesten Allah razı olsun. Rekoltemiz 7 bin ton Allah'ın izniyle. Genelde Antalya ve Anamur tarafları belirler muz fiyatını. Bu hafta muzun fiyatı dalında 33 TL. Muz hasadı 12 ay boyunca bizde durmaksızın devam etmektedir. Biz kendi seralarımızı 12 aya çevirdik. Mevsimsel değil de 12 ay boyunca hasat yapıyoruz. Ağabeyim Sercan Satmaz ve babamız Rasim Satmaz ile ortak bir şekilde çalışıyoruz. 2011'den beri biz bu işi sürdürüyoruz" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Masatlı Yerel Haberler Ekonomi Üretim Deprem Güncel Arsuz Tarım hatay

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