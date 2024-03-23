Üye Girişi
Haberler

Depremin Vurduğu Hatay'da Çilek Hasadı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. Çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'ın bereketli topraklarında birçok ürün yetişiyor. Bölgeye has lezzetlerden olan çilekte de hasat başladı. Dörtyol ilçesinde 6 dönüm arazisinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz de bereketli hasada başladı. Peköz'ün yetiştirdiği çileğin kilosu tarladan 100 TL'den alıcı buluyor.

"Başarılı bir şekilde geliştirdik; bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık"

Çilek üretiminin zevkli olduğuna ve en büyük destekçisinin eşi olduğuna değinen 50 yaşındaki Muharrem Peköz, "Dörtyol'da çilek üreticisiyim, yani ilk çilek üreticiliğini ben yapıyorum. 8 yıldan beri çilek üretiyorum, daha önce çilek üreten olmadığı için ilk ben oldum. Tarım müdürümüzün sayesinde çilek üretimine başladık. Burada en büyük yardımcı benim eşim, bana çok büyük destek olduğu için çilek üretiminde başarı sağladık. Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık. Şu an önümüzdeki periyotta zaten 15 dönüm kadar yapmayı düşünüyoruz. İşçiliği çok güzel bir iş, işini sevdikten sonra çilek üretimi güzel bir iş. Mart'ta ilk hafta başlıyoruz, Temmuz'un 15'ine kadar hasat yapıyoruz. Hal olmadığı için manavlara çalıştığımız için pek fazla bir ödenek para kaybımız olmadığı için daha kolay oluyor. Komisyonumuz yoktur bizim. 80 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarda gidiyor. Sezon başladıktan sonra günlük belirli oranda buraya müşterimiz geliyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hatay Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title