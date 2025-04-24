Deprem sonrası Borsa İstanbul'da çimento hisselerindeki artış tartışma konusu oldu

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. Öyle ki evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi okul bahçeleri, parklar, spor salonları ve camilerde geçirdi.

Megakentteki bu sarsıntının ardından Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Dün yurt içinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla işlemler gerçekleşmezken, Perşembe sabah açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 9.353,61 puandan başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde de değer kazancı görüldü. İstanbul'daki deprem sırasında iletişim alt yapısında yaşana aksaklıklar nedeniyle eleştirilen sektörün kayba uğradığı görüldü.

"UTANÇ TABLOSU" OLARAK PAYLAŞILDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,89 ile taş toprak oldu. Ancak İnşaat sektörüne çimento sağlayan şirketlerin hisseleri BIST 100 endeksini çoktan geride bıraktı. Sektördeki birçok hissenin büyük artışla seansa başladığı, aralarında bazılarının tavandan işlem gördüğü ortaya çıktı.

Yaşanan tablo inşaat firması hissesi alanlara para kazandırırken konu tartışmaları da beraberinde getirdi. Milyonlarca kişinin can derdine düşerken; bazılarının para kazanma derdine düştüğü eleştirisinde bulunan sosyal medya kullanıcıları, bu hareketi utanç tablosu olarak yorumladı.