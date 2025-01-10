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Deprem Bölgesine Yönelik Destekler Kritik Önemde

Deprem Bölgesine Yönelik Destekler Kritik Önemde
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MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in deprem bölgesine yönelik destek açıklamalarının bölgedeki işletmelerin yeniden ayağa kalkması için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, mücbir sebep halinin uzatılacağını ve KOSGEB desteklerinin artırılacağını duyurdu.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in deprem bölgesine yönelik açıklamalarının bölgedeki işletmelerin yeniden ayağa kalkması için kritik önemde olduğunu vurguladı. Akçin, desteklerin devamının bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtti.

MÜSİAD Genel Merkezi tarafından düzenlenen "2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri" programı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetimi de katıldı.

Bakan Mehmet Şimşek, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin sektörel olarak uzatılacağını, KOSGEB istihdam desteklerinde üst limitin artırılacağını ve deprem bölgesine yönelik pozitif ayrımcılık yapılacağını vurguladı. Bakan Şimşek, "Deprem yaralarını sarmak için bütçemizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz ve bölgedeki işletmeleri desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Toplantıda, başta deprem bölgesinin öncelikli talepleri olmak üzere ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. MÜSİAD Malatya Şubesi depremden etkilenen bölgeler adına, mücbir sebep halinin tüm mükellefler için uzatılması ve deprem bölgesine KOSGEB desteklerinin 5 yıl pozitif ayrımcılık sağlanması taleplerini dile getirdi.

Bakan Şimşek'in depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı küçük ve orta ölçekli mükellefler için mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığını duyurması da bölgedeki işletmelerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Toplantının ardından Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, şu açıklamayı yaptı:

"Deprem bölgesinin taleplerine hassasiyetle yaklaşan Bakanımız Mehmet Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Mücbir sebep halinin uzatılması ve KOSGEB desteklerinde sağlanan pozitif ayrımcılık, bölgedeki işletmelerimizin yeniden ayağa kalkması için büyük bir adımdır. Bu desteklerin devamını temenni ediyoruz."

Program, 2024 yılına dair önemli değerlendirmelerin yapıldığı ve 2025 yılı beklentilerinin şekillendirildiği verimli bir oturum olarak tamamlandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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