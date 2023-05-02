Deprem bölgesinde ihracat gerilemeye başladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Bölgenin Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında azalarak 869 milyon 215 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin ihracat üssü Gaziantep'in ihracatı ise Nisan ayında yüzde 15,2'lik azalış ile 779 milyon 229 bin dolar oldu. Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Hedeflerimiz daha fazla ihracat yapmak ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında başarılı ihracat rakamlarına imza atmak iken elimizde olmayan sebeplerden dolayı süreç sekteye uğradı. Ülkemizin pandemiden sonra toparlanmaya başladığı atmosferde, Rusya-Ukrayna krizinden sonra piyasalarda yine dalgalanmalar başladı. Deprem sebebiyle bölgemizde faaliyet gösteren birçok sanayici hala çeşitli sorunlar yaşıyor ve bu da ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Zarar gören üretim tesisleri ve işçilerin göç etmesi sebebiyle sanayiciler bu süreçte hedefledikleri üretim kapasitesinin altına düştüler. Mevcut sorunları çözmek için yetkili kişilerle ve ilgili makamlarla sürekli iletişim kuruyoruz, bu sorunların çözümü için biraz zamana ihtiyacımız var. Üretim tesislerimizi ve yaşam alanlarımızı yeniden inşa ederken çevreci bir sistem ortaya koymamız gerekiyor. Sorunlarımızı giderdikten sonra önümüzdeki günlerde ve aylarda eski dönemimizdeki gibi ihracat başarılarını yeniden kamuoyuyla paylaşmayı umut ediyoruz. Son zamanlarda her fırsatta vurguladığımız gibi bölgenin toparlanması; üretimle, iş gücü kapasitesinin artmasıyla ve devletin desteğiyle mümkün olacaktır. Bölgemizin sanayisi, üreticisi ve işçisi için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Irak, ABD ve Suriye ilk üçte yer almaya devam ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 40,2'lik payla ilk sıradaki yerini korurken, AB Ülkeleri yüzde 15,2'lik payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise yüzde 14,9'luk payla üçüncü sırada bulunuyor. 2023 yılının Ocak-Nisan döneminde 186 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci; "Ocak-Nisan ayı ihracat tablomuzu incelediğimizde; Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Suudi Arabistan,

Almanya, Libya, İtalya, İsrail ve Rusya Federasyonu'nun Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer aldıklarını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ise ihracat pazarlarımızı korumak ve daha da büyütmek için çabalayacağız. Bu istikamette katıldığımız fuarlar ve düzenlediğimiz heyetler devam edecek. Nisan ayı sonlarına doğru Hububat Birliğimiz Singapur'da düzenlenen FHA Food & Beverage Fuarı'na mevcut ihracat pazarı daha da genişletmek için katılım sağladı. Ayrıca belirtmek isterim ki Halı İhracatçıları Birliğimizin TÜYAP ile imzaladığı protokol neticesinde İstanbul'da 5-8 Aralık tarihinde Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı düzenlenecek. Bu fuarın bölgemizin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan halı sektörüne önemli bir ivme kazandırmasını ve fuarın global düzeydeki fuarlara alternatif olmasını umut ediyoruz. Öte yandan da üye firmalarımıza yönelik gerçekleştireceğimiz Dış Ticaret İstihbaratı eğitimimizin ön çalışmasını gerçekleştirdik. Bu eğitimle üyelerimize yeni pazarlarda yeni müşterilere nasıl ulaşabileceklerine dair bilgiler sunacağız. 3 gün sürecek ve bölgemizin tüm şehirlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimimize tüm üyelerimizi bekliyoruz. Birliğimiz bünyesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yapılan hizmetlerle fark üretmek istesek de şu dönem için hala önceliğimiz depremin izlerini silmek. Özellikle ihracat konusunda şu an geçen seneki rakamlarımızdan biraz uzaklaşsak da yakın bir dönemde yeniden toparlanacağımıza inancımız tam. En kısa zamanda deprem bölgesinde yaşanan tüm olumsuzlukların son bulmasını ve her anlamda iyileşmeye ulaşmayı temenni ediyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gaziantep 6. sıradaki yerini koruyor

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in Nisan 2023'te ulaştığı 779 milyon 229 bin dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. il olduğunu ifade etti. Normal zamanlarda 6. olmanın tam anlamıyla hedeflenen başarıyı temsil etmediğini vurgulayan Ahmet Fikret Kileci, bu çabanın zorlu süreçte hem motive eden hem de umut veren bir tablo olduğunu belirtti. Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan sektörlerin ise Tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu açıkladı.

Nisan ayında GAİB'e bağlı depremden etkilenen diğer illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise; Kahramanmaraş'tan 80 milyon dolar, Mardin'den 57 milyon dolar, Malatya'dan 28 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 20 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16 milyon dolar, Kilis'ten 6 milyon dolar, Adıyaman'dan 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. - GAZİANTEP