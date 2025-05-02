Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

Zincir market kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı

Deprem Bölgesinde Gençlere Yönelik Basketbol Turnuvası Düzenleniyor

Deprem Bölgesinde Gençlere Yönelik Basketbol Turnuvası Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliğiyle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da gençlerin kullanımına açılan basketbol sahalarında 3x3 basketbol turnuvaları düzenlenerek bölgenin sporla yeniden canlanmasına katkıda bulunulacak.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliğiyle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da inşa edilerek gençlerin kullanımına açılan basketbol sahalarında 3x3 basketbol turnuvaları düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve TBF'nin deprem bölgesindeki spor yatırımlarının devamı niteliğindeki turnuva, gençlerin basketbol sevgisini pekiştirirken, bölgenin sporla yeniden canlanmasına da katkı sağlayacak.

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da düzenlenecek olan turnuvalara her ilden en fazla 24 takım katılabilecek ve her takım 4 oyuncudan oluşacak. İlk gün, takımlar 3'erli 8 gruba ayrılarak grup maçlarını oynayacak. İkinci gün ise gruplarında ilk 2'ye giren 16 takım, eleme usulü mücadele ederek il şampiyonunu belirleyecek.

Hatay ve Gaziantep'te 3-4 Mayıs'ta başlayan turnuva, 10-11 Mayıs'ta Kahramanmaraş ve Adıyaman'da devam edecek. Turnuvanın finali, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynanacak. Dört ilin şampiyonları İstanbul'da kıyasıya mücadele edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.