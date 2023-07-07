Deprem bölgesi için hibe ve kredi desteği ile 'Yerinde Dönüşüm' projesi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki illere yönelik 'Yerinde Dönüşüm' kapsamında, kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere, konut için 500 bin TL, iş yeri için 250 bin TL hibe verileceğini, konutlar için 500 bin ile 800 bin TL, iş yerleri için...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki illere yönelik 'Yerinde Dönüşüm' kapsamında, kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere, konut için 500 bin TL, iş yeri için 250 bin TL hibe verileceğini, konutlar için 500 bin ile 800 bin TL, iş yerleri için de 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanma imkanı sağlanacağını açıkladı.

Bakan Özhaseki, Ankara'da düzenlenen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin yeniden evlerine kavuşmaları için hazırlanan 'Yerinde Dönüşüm Modeli Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Son 100 yıl içerisinde anakara ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerinde 'yıkıcı' diye tabir edeceğimiz şiddette deprem sayısı 226. Bize düşen bu depremlerden ders almak. Deprem ülkesi olduğumuzu bilmek ve ona uygun şekilde adım atmak. 1999 Marmara depreminden ders aldık. O depremden sonra inşaatlarla ilgili kanunlar silsilesi geldi. Aradan geçen 24 yıl boyunca buna harfiyen hepimiz uymaya çalıştık. Son depremde 1999'dan sonraki yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılan, standartları yerine getirilen hiçbir bina yıkılmadı. Şimdi bizim bu depremden bir ders alarak önümüzdeki yüzyıla doğru çok daha ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Bu hususlarda 'sıfır' tolerans ile devam etmemiz icap ediyor" dedi.

"Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek. Hibe ve kredi imkanından faydalanmak isteyen hak sahipleri deprem bölgesinde 22 noktada kurulacak 'Yapım ve Dönüşüm Ofislerine' 15 Temmuz'dan itibaren müracaat edebilecek. Birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak ve hibe ve kredi desteklerinden faydalanabilecek. Bütün binaya sahip olan vatandaşlar da bir dairesi için hibe alabilecek, diğer daireler için ise 3 daireye kadar kredi alabilecek. Afetzede vatandaşları mağdur etmemek adına müteahhitler ve arsa sahiplerine destek olmak için Bakanlıkça tip sözleşmeler hazırlanacak, sözleşme ekine asgari mahal listesi konulacak, sözleşmelere; ödemelerin yapılmaması, işin gecikmesi veya tamamlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenecek, vatandaşların hakları sonuna kadar korunacak. Depremzede vatandaşlar 22 yerde açılacak 'Yapım ve Dönüşüm Ofislerden' inşaat ruhsatı alıp kendi evini yapmaya başlayabilecek. Ruhsattan iskana kadar her aşamada kontrol Bakanlıkta olacak."