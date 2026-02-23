Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor
Petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesine yükselmesinin ardından akaryakıta zam göründü. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam bekleniyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Küresel petrol piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ VAR
Brent petrol son dönemde 70 dolar bandını aşarak son 7 ayın en yüksek seviyelerine çıktı ve akaryakıt maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin yansıması olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
MOTORİNİN FİYATI 61 LİRAYI AŞACAK
İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.
İl il güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 57.17 TL
Motorin litre fiyatı: 57.89 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 57.00 TL
Motorin litre fiyatı: 57.74 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 58.10 TL
Motorin litre fiyatı: 59.02 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 58.37 TL
Motorin litre fiyatı: 59.30 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL