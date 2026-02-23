Haberler

Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor Haber Videosunu İzle
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesine yükselmesinin ardından akaryakıta zam göründü. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam bekleniyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Küresel petrol piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ VAR

Brent petrol son dönemde 70 dolar bandını aşarak son 7 ayın en yüksek seviyelerine çıktı ve akaryakıt maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin yansıması olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNİN FİYATI 61 LİRAYI AŞACAK

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.

İl il güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 57.17 TL

Motorin litre fiyatı: 57.89 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 57.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 58.10 TL

Motorin litre fiyatı: 59.02 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 58.37 TL

Motorin litre fiyatı: 59.30 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Kaynak: Haberler.com
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! 'Altın dokunuş' devri kapandı

Emeklilik hayali kuran milyonları yıkan gelişme! Bir devir kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği organizasyon bitti
Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur

Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği organizasyon bitti
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı

Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı