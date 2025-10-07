Denizli ve Almanya Arasında Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Türk ve Alman iş insanları ile iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası gerçekleştirilen toplantıda DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Amacımız, Denizli'nin üretim ve ihracat potansiyelini, Avrupa'da çok daha iyi ve etkin bir şekilde tanıtmaktır. DTO olarak üyelerimiz adına uluslararası iş birliği ağlarını genişletmeye de çalışıyoruz" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) heyeti, Köln'deki Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nı ziyaretinin ardından Berlin'e geçti. Türkiye'de DTO'nun temsilciliğini yürüttüğü Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TD-IHK) ziyaret etti. Toplantı, Denizli Ticaret Odası (DTO) heyetinin Almanya ziyareti kapsamında yapıldı. TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Sevgi Kalaycı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Devran Ayık ile Ticaret Müşaviri Mehmet Sefa Saral da katıldı. Toplantının ana gündeminde, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki iş hacminin ve iş birliğinin artırılması konuları yer aldı.

Yeni iş fırsatları ile yatırım imkanlar hakkında bilgi aldılar

TD-IHK yetkilileri toplantıda, Almanya'da bulunan iş fırsatları, yatırım imkanları, ortaklık modelleri ile girişimcilik süreçleri hakkında da kapsamlı bir sunumda bulundu. Denizli fuar heyetindeki DTO üyeleri, Almanya'da işletme kurma, ortaklık yapma ve yeni girişimlerde bulunma gibi farklı konularında ayrıntılı bilgilendirildi.

"TD-IHK gibi bir paydaşımızın olması, bize güç ve güven veriyor"

Toplantının sonunda ise iki kurum arasındaki iş birliği ile dostane ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temenniler dile getirildi. TD-IHK yönetimine kendilerini ağırladıkları için teşekkür eden DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, "Burada sizin gibi bir paydaşımızın olması, bize güç ve güven veriyor. El birliği ile iki ülke arasındaki ticaretin arttırılmasına katkı koymanın yanında üyelerimiz arasında tecrübe ve bilgi aktarımının sağlanması gibi önemli bir görevi de yerine getiriyoruz. Üyelerimiz de bu sayede kıymetli bir imkana kavuştular; Türkiye'de Denizli Ticaret Odamızdan, Almanya'da da Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odamızdan her konuda rehberlik hizmeti ile yardım da alabiliyorlar" dedi.

"Denizli'nin rekabet gücünü artıracak adımlar atıyoruz"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmesinde, Denizli iş dünyasının uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak için üyelerine yeni kapılar açmak istediklerini vurguladı. Başkan Erdoğan, "Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla üyelerimiz, ihracatımızda önemli bir paya sahip olan Almanya'daki ticari yapıyı ve fırsatları da yerinde inceleme ve analiz etme imkanı buldu. Anuga Fuarı'nda edindiğimiz bilgiler, gıda sektöründe faaliyet gösteren diğer üyelerimize de yön verecektir. Ayrıca Berlin'de yaptığımız görüşmelerde de teknik iş gezileri ve ticaret heyetleri için iş birliği yapma kararı aldık. Amacımız, Denizli'nin üretim ve ihracat potansiyelini Avrupa'da daha iyi bir şekilde tanıtmaktır. Üyelerimizin uluslararası iş birliği ağlarını genişletmeye de çalışıyoruz. Denizli'mizin rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, plaket takdimi ile de sona erdi. - DENİZLİ